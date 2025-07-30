Виплати для вразливих груп українців — де нададуть 1 тис. доларів

Валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі трьох областей мають останній шанс подати заявки на участь у "Програмі екстреної підтримки засобів до існування" до 1 серпня 2025 року. В її рамках передбачене надання грантів у розмірі 1 тис. доларів (42 тис. грн).

Про це повідомляє пресцентр організації у Facebook.

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Йдеться про програму, яку реалізовує представництво "Естонської ради у справах біженців в Україні" (ERC Ukraine). Вона покликана підтримати українців, які ведуть господарську діяльність під час війни, зокрема, тих, хто постраждав через російську агресію та має погане фінансове становище.

Виплати зможуть отримати громадяни, які займаються:

тваринництвом, птахівництвом;

виробництвом молокопродукції;

городництвом, садівництвом;

бджолярством;

виробництвом харчової продукції.

Проєкт поширюється на громади у трьох регіонах:

Полтавська область: Миргородський та Лубенський райони;

Кіровоградська область: Кропивницький район;

Черкаська область: Черкаський район.

Претенденти повинні мати одну з категорій вразливості. Зокрема, допомогу гарантуватимуть:

переселенцям;

самотнім матері/батьку з дітьми;

родинам з трьома і більше дітей до 18 років;

домогосподарствам, де є діти до двох років;

родинам з особами з інвалідністю І-ІІ груп;

домогосподарствам з особами, що мають серйозні хвороби;

родини, де лише особи похилого віку (від 60 років);

домогосподарствам, де пошкоджене чи повністю зруйноване житло;

родинам, у яких є поранені/загиблі внаслідок бойових дій осіб;

члена родин віком 18-49 років, де є безробітні;

домогосподарствам, де є мінімум одна безробітна людина віком 50-59 років;

родинам, де є хоча б одна людина з хронічною хворобою, що не дає активно працювати.

В рамках програми можна буде отримати гранти від 29 тис. до 42 тис. грн. Зокрема:

на птахівництво дадуть 30 тис. грн;

на розведення корів — 42 тис. грн;

на свинарство — 31 тис. грн;

на виробництво харчової продукції — 42 тис. грн;

на надання послуг — 42 тис. грн.

Як зареєструватися у грантовій програмі

Для того, щоб зареєструватися у програмі, потрібно заповнити онлайн-анкету та надати згоду на обробку, використання, передачу та зберігання персональної інформації.

Заявки прийматимуть до 23:59 1 серпня 2025 року.

Раніше ми писали, що у Сумській області реалізують програму допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. В її рамках нададуть майже по 11 тис. грн кожному в родині.

Також ми розповідали, що французька міжнародна неурядова гуманітарна організація "Acted Ukraine" надасть домогосподарствам виплати. Гроші будуть доступні для вразливих категорій громадян у трьох регіонах.