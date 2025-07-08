Выплаты от UNHCR Ukraine — кто и где может зарегистрироваться на помощь в июле

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Сумской области действует программа финансовой помощи от UNHCR Ukraine. Право на выплаты имеют только те, кто подпадает под определенные критерии, из-за ограниченных финансовых ресурсов организации.

Об этом информирует пресс-центр представителей UNHCR Ukraine в Telegram.

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Кто может получить выплаты по программе от UNHCR Ukraine

UNHCR Ukraine является представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине. Его программа призвана оказывать поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Каждому члену семьи предусмотрена выплата 3,6 тыс. грн за три месяца (по 10,8 тыс. грн одним траншем за три месяца).

В частности, записаться на предварительную регистрацию на 10 июля могут жители Кролевецкой территориальной громады Сумской области.

На выплаты могут претендовать граждане, которым не выплачивали финпомощь аналогичные организации за последний квартал, и имеют доход на одного человека в домохозяйстве не более 5,4 тыс. грн:

внутренние переселенцы, которые переехали в течение полугода;

беженцы, прибывшие из-за границы после вынужденного выезда в начале полномасштабного вторжения РФ.

Деньги приоритетно предоставят тем, кто имеет один из следующих критериев уязвимости:

домохозяйство возглавляет только отец или мать с детьми до 18 лет или лицами пожилого возраста (от 55 лет);

в домохозяйстве есть только граждане пожилого возраста;

в домохозяйстве пожилые люди воспитывают несовершеннолетних детей;

в семье есть граждане с инвалидностью или тяжелыми болезнями, которым нужен уход.

Как получить финансовую помощь и список документов

Получить финпомощь в Кролевецкой территориальной громаде можно по предварительной записи.

"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г.Сумы — 063 182 68 38", — сообщают организаторы.

После одобрения выплаты граждан пригласят прибыть всей семьей по адресу приема: пл. Мира, 2.

С собой нужно будет иметь следующие документы (на каждого человека при наличии):

паспорт и идентификационный номер;

свидетельство о рождении детей;

номер банковского счета для выплат;

документ, где подтверждается категория уязвимости;

номер телефона.

Также UNHCR Ukraine в этом месяце будет принимать заявки на помощь в других городах Сумской области.

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