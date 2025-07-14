Выплаты от UNHCR Ukraine — где можно получить денежную помощь в июле

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Сумах действует программа финансовой помощи от UNHCR Ukraine, в рамках которой можно получить 10,8 тыс. грн. Для того чтобы иметь право на средства, нужно соответствовать критериям.

Об этом информирует пресс-центр представителей UNHCR Ukraine в Telegram.

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Согласно программе, помощь в Сумах предусмотрена для двух категорий населения:

внутренних переселенцев с перемещением в полгода, которым не выплачивали финпомощь подобные организации за прошедшие три месяца;

беженцев, которые приехали из-за границы после выезда, если не имели подобной поддержки за последние три месяца.

Одно из условий — низкое финансовое состояние: доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн в месяц.

Выплаты дадут в первую очередь без вышеуказанных требований тем, у кого есть один из критериев уязвимости:

семья неполная с детьми до 18 лет или пожилыми людьми от 55 лет;

в семье есть только пожилые граждане от 55 лет;

в домохозяйстве пожилые люди воспитывают несовершеннолетних детей;

семья имеет лиц с инвалидностью/тяжелыми болезнями, которые нуждаются в уходе.

Как получить финпомощь в Сумах

Получить денежную помощь в Сумах можно, записавшись в электронную очередь по такому телефонному номеру: 063 182 68 38.

После этого необходимо ожидать звонка работников пункта сбора данных на денежную помощь.

"Вам в телефонном режиме сообщат о дне и времени, когда вам необходимо прийти на индивидуальный прием", — сообщают организаторы.

Также надо собрать документы на каждого члена домохозяйства:

идентификационный код;

паспорт/другой документ, удостоверяющий личность;

справка переселенца;

карта банка заявителя;

свидетельство о рождении детей;

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком;

удостоверение/медсправки для лиц с инвалидностью.

Ранее мы рассказывали о том, что гражданам выплатят помощь до 124 тыс. грн. Средства в рамках грантовой программы предоставят жителям Николаева на поддержку бизнеса.

Также мы сообщали, где предоставляют финпомощь на аренду жилья на шесть месяцев. Программа предназначена для внутренних переселенцев.