Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги от UNHCR Ukraine — как и где можно получить 10,8 тыс. грн

Деньги от UNHCR Ukraine — как и где можно получить 10,8 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 08:00
Выплаты от UNHCR Ukraine — где можно получить денежную помощь в июле
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Сумах действует программа финансовой помощи от UNHCR Ukraine, в рамках которой можно получить 10,8 тыс. грн. Для того чтобы иметь право на средства, нужно соответствовать критериям.

Об этом информирует пресс-центр представителей UNHCR Ukraine в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о денежной помощи от UNHCR Ukraine

Согласно программе, помощь в Сумах предусмотрена для двух категорий населения:

  • внутренних переселенцев с перемещением в полгода, которым не выплачивали финпомощь подобные организации за прошедшие три месяца;
  • беженцев, которые приехали из-за границы после выезда, если не имели подобной поддержки за последние три месяца.

Одно из условий — низкое финансовое состояние: доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн в месяц.

Выплаты дадут в первую очередь без вышеуказанных требований тем, у кого есть один из критериев уязвимости:

  • семья неполная с детьми до 18 лет или пожилыми людьми от 55 лет;
  • в семье есть только пожилые граждане от 55 лет; 
  • в домохозяйстве пожилые люди воспитывают несовершеннолетних детей;
  • семья имеет лиц с инвалидностью/тяжелыми болезнями, которые нуждаются в уходе.

Как получить финпомощь в Сумах

Получить денежную помощь в Сумах можно, записавшись в электронную очередь по такому телефонному номеру: 063 182 68 38.

После этого необходимо ожидать звонка работников пункта сбора данных на денежную помощь. 

"Вам в телефонном режиме сообщат о дне и времени, когда вам необходимо прийти на индивидуальный прием", — сообщают организаторы.

Также надо собрать документы на каждого члена домохозяйства:

  • идентификационный код;
  • паспорт/другой документ, удостоверяющий личность;
  • справка переселенца;
  • карта банка заявителя;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документ, где удостоверяется законная опека над ребенком;
  • удостоверение/медсправки для лиц с инвалидностью.

Ранее мы рассказывали о том, что гражданам выплатят помощь до 124 тыс. грн. Средства в рамках грантовой программы предоставят жителям Николаева на поддержку бизнеса.

Также мы сообщали, где предоставляют финпомощь на аренду жилья на шесть месяцев. Программа предназначена для внутренних переселенцев.

выплаты финансовая помощь материальная помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации