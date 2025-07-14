Выплаты от UNHCR Ukraine — где можно получить денежную помощь в июле

Деньги от UNHCR Ukraine — как и где можно получить 10,8 тыс. грн
В Сумах действует программа финансовой помощи от UNHCR Ukraine, в рамках которой можно получить 10,8 тыс. грн. Для того чтобы иметь право на средства, нужно соответствовать критериям.
Об этом информирует пресс-центр представителей UNHCR Ukraine в Telegram.
Подробнее о денежной помощи от UNHCR Ukraine
Согласно программе, помощь в Сумах предусмотрена для двух категорий населения:
- внутренних переселенцев с перемещением в полгода, которым не выплачивали финпомощь подобные организации за прошедшие три месяца;
- беженцев, которые приехали из-за границы после выезда, если не имели подобной поддержки за последние три месяца.
Одно из условий — низкое финансовое состояние: доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн в месяц.
Выплаты дадут в первую очередь без вышеуказанных требований тем, у кого есть один из критериев уязвимости:
- семья неполная с детьми до 18 лет или пожилыми людьми от 55 лет;
- в семье есть только пожилые граждане от 55 лет;
- в домохозяйстве пожилые люди воспитывают несовершеннолетних детей;
- семья имеет лиц с инвалидностью/тяжелыми болезнями, которые нуждаются в уходе.
Как получить финпомощь в Сумах
Получить денежную помощь в Сумах можно, записавшись в электронную очередь по такому телефонному номеру: 063 182 68 38.
После этого необходимо ожидать звонка работников пункта сбора данных на денежную помощь.
"Вам в телефонном режиме сообщат о дне и времени, когда вам необходимо прийти на индивидуальный прием", — сообщают организаторы.
Также надо собрать документы на каждого члена домохозяйства:
- идентификационный код;
- паспорт/другой документ, удостоверяющий личность;
- справка переселенца;
- карта банка заявителя;
- свидетельство о рождении детей;
- документ, где удостоверяется законная опека над ребенком;
- удостоверение/медсправки для лиц с инвалидностью.
Ранее мы рассказывали о том, что гражданам выплатят помощь до 124 тыс. грн. Средства в рамках грантовой программы предоставят жителям Николаева на поддержку бизнеса.
Также мы сообщали, где предоставляют финпомощь на аренду жилья на шесть месяцев. Программа предназначена для внутренних переселенцев.
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