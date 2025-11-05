Виплати від UNHCR Ukraine у листопаді — хто і де отримає з людей похилого віку

Українські громадяни у парку. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2025 року українці мають можливість зареєструватися у програмі допомоги від UNHCR Ukraine, що є представництвом Aгентства ООН у справах біженців в Україні, в одному з міст Сумської області. Виплати нададуть з розрахунком на три місяці для вразливих категорій громадян, зокрема для людей старшого віку та неповних родин з дітьми.

Про це йдеться в анонсі пресцентру організації у Telegram.

Де доступна фіндопомога від UNHCR Ukraine у листопаді

UNHCR Ukraine регулярно підтримує жителів у Сумській області, що потерпає від російських обстрілів. Цього разу реєстрацію відкрили на фіндопомогу у місті Шостка.

За даними організаторів, виплати передбачені для внутрішніх переселенців та біженців, яким довелося переїжджати через обстріли. Розмір допомоги становить сумарно 10,8 тис. грн (кожен член родини буде отримувати по 3,6 тис. грн протягом трьох місяців).

Важливим нюансом є факт відсутності подібної допомоги від інших українських чи іноземних фондів за останні три місяці. Також з-поміж вимог для переселенців — переміщення відбулося останні шість місяців. При цьому претендувати на виплати можуть як ті, хто прибув у Шостку з небезпечних регіонів, так і ті, хто виїздив з цього міста в інші області, однак повернувся.

Допомогу нададуть ВПО та біженцям, якщо буде наявний один з таких критеріїв уразливості:

родина є неповною, де самотній батько чи матір виховують дітей до 18 років чи утримують громадян від 55 років;

домогосподарство очолюють люди похилого віку, яким більше 55-ти;

у родині є лише люди похилого віку 55+, які виховують дітей від 18 років;

домогосподарство має осіб з діагностованими з важкими хворобами чи групою інвалідності.

Економічний стан родини має бути низький, коли щомісячний дохід не перевищує 5,4 тис. грн в розрахунку на одну особу.

Правила реєстрації на фінансову допомогу на Сумщині

Фіндопомогу від UNHCR Ukraine можна буде оформити у м. Шостка, записавшись попередньо у чергу за номером телефону на четвер, 6 листопада 2025 року.

"Увага! Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38. Години роботи пункту збору даних — будні дні з 9:00 до 16:00", — йдеться у повідомленні.

Після запису працівник пункту збору даних надасть номер в черзі на грошову допомогу. Громадян чекатимуть з 12:30 до 14:30 за адресою: вул. Свободи,18 (Центр естетичного виховання).

Також цього місяця заплановані виїзди мобільних груп для реєстрації на програму фіндопомоги UNHCR Ukraine в інших населених пунктах Сумської області.

