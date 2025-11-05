Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші від UNHCR Ukraine — де надають виплати для людей 55+

Гроші від UNHCR Ukraine — де надають виплати для людей 55+

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 08:00
Оновлено: 08:15
Виплати від UNHCR Ukraine у листопаді — хто і де отримає з людей похилого віку
Українські громадяни у парку. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2025 року українці мають можливість зареєструватися у програмі допомоги від UNHCR Ukraine, що є представництвом Aгентства ООН у справах біженців в Україні, в одному з міст Сумської області. Виплати нададуть з розрахунком на три місяці для вразливих категорій громадян, зокрема для людей старшого віку та неповних родин з дітьми.

Про це йдеться в анонсі пресцентру організації у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Де доступна фіндопомога від UNHCR Ukraine у листопаді

UNHCR Ukraine регулярно підтримує жителів у Сумській області, що потерпає від російських обстрілів. Цього разу реєстрацію відкрили на фіндопомогу у місті Шостка. 

За даними організаторів, виплати передбачені для внутрішніх переселенців та біженців, яким довелося переїжджати через обстріли. Розмір допомоги становить сумарно 10,8 тис. грн (кожен член родини буде отримувати по 3,6 тис. грн протягом трьох місяців).

Важливим нюансом є факт відсутності подібної допомоги від інших українських чи іноземних фондів за останні три місяці. Також з-поміж вимог для переселенців — переміщення відбулося останні шість місяців. При цьому претендувати на виплати можуть як ті, хто прибув у Шостку з небезпечних регіонів, так і ті, хто виїздив з цього міста в інші області, однак повернувся.

Допомогу нададуть ВПО та біженцям, якщо буде наявний один з таких критеріїв уразливості:

  • родина є неповною, де самотній батько чи матір виховують дітей до 18 років чи утримують громадян від 55 років;
  • домогосподарство очолюють люди похилого віку, яким більше 55-ти;
  • у родині є лише люди похилого віку 55+, які виховують дітей від 18 років;
  • домогосподарство має осіб з діагностованими з важкими хворобами чи групою інвалідності.

Економічний стан родини має бути низький, коли щомісячний дохід не перевищує 5,4 тис. грн в розрахунку на одну особу.

Правила реєстрації на фінансову допомогу на Сумщині

Фіндопомогу від UNHCR Ukraine можна буде оформити у м. Шостка, записавшись попередньо у чергу за номером телефону на четвер, 6 листопада 2025 року. 

"Увага! Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на  програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38. Години роботи пункту збору даних — будні дні з 9:00 до 16:00", — йдеться у повідомленні.

Після запису працівник пункту збору даних надасть номер в черзі на грошову допомогу. Громадян чекатимуть з 12:30 до 14:30 за адресою: вул. Свободи,18 (Центр естетичного виховання).

Також цього місяця заплановані виїзди мобільних груп для реєстрації на програму фіндопомоги UNHCR Ukraine в інших населених пунктах Сумської області.

Раніше ми писали, що в Київській області відкриють реєстрацію на отримання допомоги від УВКБ ООН. В рамках програми кожному в родині виплатять по 10,8 тис. грн. 

Ще розповідали, що в Україні діє програма за фінансової допомоги Швейцарії. Отримати кошти можуть громадяни в одному з регіонів на зимовий сезон. 

виплати фінансова допомога біженці ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації