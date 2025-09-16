Выплаты для ВПЛ — где доступна помощь от UNHCR Ukraine и какие правила предоставления

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

Жители прифронтовых громад одной из областей могут пройти регистрацию на получение финансовой помощи от UNHCR Ukraine, являющегося представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Выплаты рассчитаны на трехмесячный период.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром организации в Telegram.

Правила предоставления финпомощи от UNHCR Ukraine

В сентябре 2025 года международная организация принимает заявки на выплаты в ряде населенных пунктов на Сумщине, регулярно страдающих от российских атак. В частности, на среду, 17 сентября, на денежную помощь могут записаться жители Чупаховской тергромады.

Согласно обнародованным условиям, подавать заявки на помощь могут граждане с имеющимся одним из двух юридических статусов:

Статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с перемещением не более чем шесть месяцев по областям страны (есть официальный документ). Такие лица не должны быть включены в программы помощи от других фондов три последних месяца; Статус беженца, вернувшегося домой из-за границы после вынужденного выезда в связи с военными действиями (есть документ с подтверждением выезда). Такие граждане также не должны иметь выплат от других фондов предыдущие три месяца.

Также необходимо, чтобы доходы домохозяйств-претендентов не превышали сумму в 5,4 тыс. грн в расчете на одного человека в семье, и, чтобы имелся хотя бы один из критериев уязвимости:

семья имеет только одного из родителей, где есть один ребенок или несколько несовершеннолетних детей, а также лица пожилого возраста (от 55 лет);

семью возглавляет один/несколько одиноких лиц пожилого возраста (от 55 лет), или воспитывают детей до 18 лет;

в семье есть один/несколько человек с особыми потребностями (группа инвалидности, хронические болезни с медицинским подтверждением).

Общий размер помощи на каждого члена домохозяйства составит 10,8 тыс. грн (один транш за три месяца).

Как можно зарегистрироваться на выплаты в сентябре

Как отмечается, регистрация на финпомощь от УВКБ ООН возможна по предварительной записи. Жители с. Чупаховка (Чупаховская ТГ) могут звонить для подачи предварительной заявки по номеру пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38.

Далее граждан пригласят по адресу приема: ул. Воздвиженская, 53 (помещение поселкового совета/дома культуры). Часы работы: 11:00 — 15:00.

Также в этом месяце запланированы выезды мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи УВКБ ООН в другие населенные пункты Сумской области. За соответствующей информацией необходимо следить в Telegram-канале организаторов.

