Виплати для ВПО — де доступна допомога від UNHCR Ukraine та які правила надання

Жителі прифронтових громад однієї з областей можуть пройти реєстрацію на отримання фінансової допомоги від UNHCR Ukraine, що є представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Виплати розраховані на тримісячний період.

Про це йдеться в повідомленні, поширеному пресцентром організації у Telegram.

Правила надання фіндопомоги від UNHCR Ukraine

У вересні 2025 року міжнародна організація приймає заявки на виплати в низці населених пунктів на Сумщині, що регулярно потерпає від російських атак. Зокрема, на середу, 17 вересня, на грошову допомогу можуть записатися жителі Чупахівської тергромади.

Згідно з оприлюдненими умовами, подавати заявки на допомогу можуть громадяни за наявним одним з двох юридичних статусів:

Статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) з переміщенням не більш ніж шість місяців по областях країни (є офіційний документ). Такі особи не мають бути включені в програми допомоги від інших фондів три останні місяці; Статус біженця, що повернувся додому з-за кордону після вимушеного виїзду через воєнні дії (є документ з підтвердженням виїзду). Такі громадяни також не повинні мати виплат від інших фондів попередні три місяці.

Також необхідно, щоб доходи домогосподарств-претендентів не перевищували суму у 5,4 тис. грн у розрахунку на одну особу в сім'ї, та, щоб був наявний хоча б один із критеріїв вразливості:

родина має тільки одного з батьків, де є одна дитина чи кілька неповнолітніх дітей, а також особи похилого віку (від 55 років);

родину очолює одна/кілька самотніх осіб похилого віку (від 55 років), чи виховують дітей до 18 років;

у родині є одна/кілька осіб з особливими потребами (група інвалідності, хронічні хвороби з медичним підтвердженням).

Загальний розмір допомоги на кожного члена домогосподарства становитиме 10,8 тис. грн (один транш за три місяці).

Як можна зареєструватися на виплати у вересні

Як зазначається, реєстрація на фіндопомогу від УВКБ ООН можлива за попереднім записом. Жителі с. Чупахівка (Чупахівська ТГ) можуть телефонувати для подачі попередньої заявки за номером пункту збору даних у м. Суми — 063 182 68 38.

Далі громадян запросять за адресою прийому: вул. Воздвиженська, 53 (приміщення селищної ради/будинку культури). Години роботи: 11:00 — 15:00.

Також цього місяця заплановані виїзди мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН в інші населені пункти Сумської області. За відповідною інформацією необхідно слідкувати в Telegram-каналі організаторів.

