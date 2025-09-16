Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші від UNHCR Ukraine — де доступні виплати для ВПО

Гроші від UNHCR Ukraine — де доступні виплати для ВПО

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 11:03
Виплати для ВПО — де доступна допомога від UNHCR Ukraine та які правила надання
Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

Жителі прифронтових громад однієї з областей можуть пройти реєстрацію на отримання фінансової допомоги від UNHCR Ukraine, що є представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Виплати розраховані на тримісячний період.

Про це йдеться в повідомленні, поширеному пресцентром організації у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Правила надання фіндопомоги від UNHCR Ukraine

У вересні 2025 року міжнародна організація приймає заявки на виплати в низці населених пунктів на Сумщині, що регулярно потерпає від російських атак. Зокрема, на середу, 17 вересня, на грошову допомогу можуть записатися жителі Чупахівської тергромади.

Згідно з оприлюдненими умовами, подавати заявки на допомогу можуть громадяни за наявним одним з двох юридичних статусів:

  1. Статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) з переміщенням не більш ніж шість місяців по областях країни (є офіційний документ). Такі особи не мають бути включені в програми допомоги від інших фондів три останні місяці;
  2. Статус біженця, що повернувся додому з-за кордону після вимушеного виїзду через воєнні дії (є документ з підтвердженням виїзду). Такі громадяни також не повинні мати виплат від інших фондів попередні три місяці.

Також необхідно, щоб доходи домогосподарств-претендентів не перевищували суму у 5,4 тис. грн у розрахунку на одну особу в сім'ї, та, щоб був наявний хоча б один із критеріїв вразливості:

  • родина має тільки одного з батьків, де є одна дитина чи кілька неповнолітніх дітей, а також особи похилого віку (від 55 років);
  • родину очолює одна/кілька самотніх осіб похилого віку (від 55 років), чи виховують дітей до 18 років;
  • у родині є одна/кілька осіб з особливими потребами (група інвалідності, хронічні хвороби з медичним підтвердженням).

Загальний розмір допомоги на кожного члена домогосподарства становитиме 10,8 тис. грн (один транш за три місяці).

Як можна зареєструватися на виплати у вересні

Як зазначається, реєстрація на фіндопомогу від УВКБ ООН можлива за попереднім записом. Жителі с. Чупахівка (Чупахівська ТГ) можуть телефонувати для подачі попередньої заявки за номером пункту збору даних у м. Суми — 063 182 68 38.

Далі громадян запросять за адресою прийому: вул. Воздвиженська, 53 (приміщення селищної ради/будинку культури). Години роботи: 11:00 — 15:00.

Також цього місяця заплановані виїзди мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН в інші населені пункти Сумської області. За відповідною інформацією необхідно слідкувати в Telegram-каналі організаторів.

Раніше ми писали, що благодійний фонд "Карітас Полтава" відкрив реєстрацію на участь у програмі з надання фіндопомоги на зимовий період. Кошти передбачні на забезпечення домівок опаленням.  

Також ми розповідали, що у вересні у трьох регіонах реалізують програму з надання грантів для селян у 41 тис. грн. Пріоритетно кошти нададуть вразливим домогосподарствам. 

виплати фінансова допомога гроші ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації