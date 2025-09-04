Выплаты от UNHCR Ukraine для ВПЛ — где доступна помощь в 10,8 тыс. грн

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре 2025 года UNHCR Ukraine, являющееся представителем Агентства ООН по делам беженцев, открыло регистрацию на получение финансовой помощи в одном из украинских городов, регулярно страдающем от обстрелов РФ. Поддержкой в виде выплат на уровне потребительской корзины могут воспользоваться внутренне перемещенные граждане (ВПЛ) и беженцы.

Об этом информирует пресс-служба представительства Агентства ООН в Telegram.

Где UNHCR Ukraine доступна денежная помощь

Речь идет о работе Агентства ООН по делам беженцев, которое занимается защитой и поддержкой беженцев и переселенцев во всем мире. Представительства сосредоточены в ряде столиц и горячих точках мира, а в Украине представители организации начали активно работать во время войны.

В сентябре организация продолжает принимать заявки от жителей Сумской области. Сейчас открыли регистрацию в городе Конотоп.

Приобщиться к программе помощи имеют право:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые выехали из опасных районов в течение последних полгода; Граждане со статусом внутреннего переселенца, которые вернулись на свое прежнее место жительства после выезда; Украинцы, которые вернулись домой после вынужденного выезда за границу.

Важно, чтобы граждане не получали подобную помощь от других фондов за предыдущие три месяца. Также среди условий — доход заявителей на помощь не должен превышать 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.

Также необходимо иметь один из следующих критериев уязвимости:

неполная семья с детьми (до 18 лет)/или лицами старшего возраста (от 55 лет);

семью возглавляет одинокая/несколько одиноких граждан от 55 лет и воспитывают несовершеннолетних детей;

семья, в составе которой есть граждане с особыми потребностями: тяжелые болезни или инвалидность.

Как зарегистрироваться и размер помощи

Заявки на денежную помощь принимает БФ "Право на защиту", который является официальным партнером Агентства ООН. Запись в очередь на выплаты в городе Конотоп на 5 сентября 2025 года возможна по телефону: 063 182 68 38.

"Денежную помощь можно получить через любой банк Украины при условии, что банковская карта, номер которой вы указываете при регистрации, является гривневой и принадлежит основному заявителю от вашей семьи", — добавили организаторы.

Поддержка охватит трехмесячный период на уровне размера потребительской корзины. Выплаты для каждого члена семьи будут на уровне 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн на одного члена семьи за три месяца).

