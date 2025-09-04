Виплати від UNHCR Ukraine для ВПО — де доступна допомога у 10,8 тис. грн

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вересні 2025 року UNHCR Ukraine, що є представником Агентства ООН у справах біженців, відкрило реєстрацію на отримання фінансової допомоги в одному з українських міст, що регулярно потерпає від обстрілів РФ. Підтримкою у вигляді виплат на рівні споживчого кошика можуть скористатися внутрішньо переміщені громадяни (ВПО) та біженці.

Де UNHCR Ukraine доступна грошова допомога

Йдеться про роботу Агентства ООН у справах біженців, що займається захистом та підтримкою біженців та переселенців в усьому світі. Представництва зосереджені у низці столиць та гарячих точках світу, а в Україні представники організації почали активно працювати під час війни.

У вересні організація продовжує приймати заявки від жителів Сумської області. Нині відкрили реєстрацію у місті Конотоп.

Долучитися до програми допомоги мають право:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які виїхали з небезпечних районів упродовж останніх пів року; Громадяни зі статусом внутрішнього переселенця, які повернулись на свою колишнє місце проживання після виїзду; Українці, які повернулися додому після вимушеного виїзду за кордон.

Важливо, щоб громадяни не отримували подібну допомогу від інших фондів за попередні три місяці. Також серед умов — дохід заявників на допомогу не повинен перевищувати 5,4 тис. грн на одного члена родини.

Також необхідно мати один з наступних критеріїв вразливості:

неповна родина з дітьми (до 18 років)/чи особами старшого віку (від 55 років);

сім'ю очолює самотня/кілька самотніх громадян від 55 років та виховують неповнолітніх дітей;

родина, у складі якої є громадяни з особливими потребами: важкі хвороби чи інвалідність.

Як зареєструватися та розмір допомоги

Заявки на грошову допомогу приймає БФ "Право на захист", що є офіційним партнером Агентства ООН. Запис у чергу на виплати у місті Конотоп на 5 вересня 2025 року можливий за номером телефону: 063 182 68 38.

"Грошову допомогу можна отримати через будь-який банк України за умови, що банківська картка, номер якої ви вказуєте під час реєстрації, є гривнева та належить основному заявнику від вашої родини", — додали організатори.

Підтримка охопить тримісячний період на рівні розміру споживчого кошика. Виплати для кожного члена родини будуть на рівні 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн на одного члена родини за три місяці).

