Выплаты от UNHCR — кто и где сможет получить 10,8 тыс. грн в марте

Гривневые банкноты в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В ряде населенных пунктов Запорожской области граждане смогут зарегистрироваться на финансовую помощь. Речь идет о выплате средств по программе многоцелевой помощи от UNHCR Ukraine.

Об этом информируют представители UNHCR в Telegram.

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Условия программы финпомощи от UNHCR

Как отмечается, мобильная бригада Благотворительного фонда "Право на защиту", сотрудничающая с UNHCR Ukraine, будет действовать в течение текущей недели в Михайловской, Петро-Михайловской, Вольнянской громаде Запорожской области.

Финпомощь смогут получить только наиболее уязвимые категории граждан, которых коснулась война. А именно:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

переселенцы, которые вернулись из другого региона;

беженцы, которые вернулись домой из-за границы.

Среди критериев уязвимости, которые дадут право на выплаты, следующие:

семья имеет несовершеннолетних детей и пожилых людей, при этом есть только один из родителей (мать, отец или опекун);

в семье из старших есть только лица пожилого возраста и воспитывают несовершеннолетних детей;

в составе семьи есть люди с особыми потребностями (тяжелобольные/лица с инвалидностью).

Финансовое состояние претендентов на помощь должно быть низким: размер дохода на одного человека в домохозяйстве не может быть больше 5,4 тыс. грн в месяц.

"Внимание! Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись на свое постоянное место жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — говорится в сообщении организаторов.

Размер помощи и как зарегистрироваться

Сумма выплаты составляет 3,6 тыс. гривен за один месяц (по 10,8 тыс. гривен за три месяца для каждого человека в семье).

В течение недели мобильная бригада будет работать по следующим адресам:

18 марта: с. Михайловка (Михайловская община) с 10.00 до 15:00. Адрес: ул. Слободчикова, д. 13 (дом культуры);

20 марта: с. Петро-Михайловка (Петро-Михайловская община) с 10.00 до 15:00. Адрес: ул. Мира, д. 70 (помещение сельсовета);

21 марта: г. Вольнянск (Вольнянская громада) с 10.00 до 15:00. Адрес: ул. Зачиняева, д. 18 (в ЦПАУ).

Ранее мы рассказывали, что некоторые семьи военных смогут получить финпомощь от местных властей в Запорожской области. Речь идет о выплатах в 2 тыс. грн на каждого ребенка.

Также мы писали, что в Херсонской области Всемирная продовольственная программа ООН в Украине окажет финансовую поддержку некоторым гражданам. Речь идет о тех, кто после выезда из опасных районов решит вернутся в собственные дома.