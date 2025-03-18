Виплати для українських дітей — хто отримає по 2 тис. гривень

Допомога у 2 тис. грн на кожну дитину — хто має право
В Україні до Дня захисту дітей деякі родини військовослужбовців зможуть отримати матеріальну допомогу у 2 тис. гривень. Виплати будуть доступні в одному з регіонів.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби однієї з міських територіальних громад.
Хто зможе отримати допомогу на дітей у 2 тис. грн
Грошову допомогу до Дня захисту дітей 1 червня зможуть отримати жителі Енергодара Запорізької області.
"Розпорядженням начальника Енергодарської МВА затверджено Порядок надання адресної матеріальної допомоги з міського бюджету дітям Захисників та Захисниць України до Дня захисту дітей. Матеріальна допомога виплачується у травні до Дня захисту дітей 1 червня", — йдеться у повідомленні.
Виплати зможуть отримати родини військовослужбовців, які:
- захищали та захищають країну у складі ЗСУ, Нацгвардії, Прикордонної служби;
- загинули у боротьбі за незалежність України;
- до 24 лютого 2022 року мають реєстрацію в Енергодарі, де виховуються неповнолітні діти.
Як оформити виплати на дітей захисників в Енергодарі
Як зазначається, допомогу може оформити як один із батьків, так і законний представник дитини, якщо є громадянином України.
Щоб отримати допомогу, заявнику потрібно надати такий пакет документів:
- заява на виплату;
- копія паспорта/ID-картки та витягу про адресу проживання;
- копія ідентифікаційного коду;
- довідка з банку про відкриття рахунку;
- копія документа, де підтверджуються сімейні правовідносини чи представництво інтересів;
- довідка про участь в обороні країни, яку видано не більш ніж два місяці на дату надання заяви;
- копія посвідчення: учасника бойових дій, учасника війни, особи з інвалідністю унаслідок війни, довідка члена родини загиблого;
- копія свідоцтва про народження, (копія паспорта/ID-картки від 14-ти років, витяг про адресу проживання);
- копія ідентифікаційного коду дитини (за наявності).
Їх треба надіслати:
- у паперовій формі в Центр допомоги евакуйованим енергодарцям (адреса: м. Запоріжжя, пр. Соборний 226, 10 корпус ЗНУ);
- у відсканованій формі на ел. адресу.
Раніше ми розповідали, чому можуть не нарахувати грошову допомогу при народженні дитини. Йдеться про допомогу у понад 41 тис. грн.
Також ми писали, що деяким дітям почнуть виплачувати фіндопомогу. Суму у 10 тис. грн отримають ті, хто втратив батьків під час війни.
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