Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Деньги от Украинского гуманитарного фонда — кто и как может получить выплаты arrow

Деньги от Украинского гуманитарного фонда — кто и как может получить выплаты

30 июля 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь — кто может получить выплаты от Украинского гуманитарного фонда
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Некоторые граждане могут зарегистрироваться на денежную помощь от Украинского гуманитарного фонда. Для этого нужно соответствовать определенным критериям и иметь необходимые документы.

Об этом сообщает издание Napensii.ua.

Читайте также:

Право на выплаты от Украинского гуманитарного фонда

Как пишет издание, Украинский гуманитарный фонд принимает заявки на денежную помощь от жителей одной из областей страны. Речь идет о жителях Марганецкой городской громады Днепропетровской области. Соответствующие выплаты предоставляются гражданам при поддержке Управления координации гуманитарных дел ООН.

В то же время, денежная помощь предоставляется только тем жителям Марганецкой городской громады, которые относятся к определенным критериям уязвимости. А именно:

  • пострадали в результате военной агрессии России;
  • имеют ранения взрывоопасными предметами (подтверждены медсправками);
  • есть инвалидность (подтверждена медицинскими справками).

Как зарегистрироваться на денежную помощь

По вопросам получения материальной помощи от Украинского гуманитарного фонда нужно обращаться за таким номером телефона:

  • +380631259471.

Для того, чтобы иметь право на выплаты, нужно предоставить копии следующих документов:

  • паспорт гражданина Украины (страница об адресе регистрации);
  • выписка о регистрации места жительства (если паспорт ID-карта);
  • идентификационный код/свидетельство о рождении;
  • справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ), если есть;
  • пенсионное удостоверение (при наличии);
  • заверенная медицинская справка о минно-взрывной травме (обязательно);
  • справка о банковских реквизитах.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина получит от Международного благотворительного фонда "Каритас" 1,5 млн евро помощи на гуманитарные цели. Благодаря этому выплаты смогут получить семьи из нескольких регионов.

Также сообщалось, что в августе 2024 года ожидаются определенные изменения в оказании социальной помощи. В частности, переселенцев дополнительно обеспечат жильем, а некоторым категориям выплатят средства ко Дню Независимости.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь финансы денежная помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом