Денежная помощь — кто может получить выплаты от Украинского гуманитарного фонда

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые граждане могут зарегистрироваться на денежную помощь от Украинского гуманитарного фонда. Для этого нужно соответствовать определенным критериям и иметь необходимые документы.

Об этом сообщает издание Napensii.ua.

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Право на выплаты от Украинского гуманитарного фонда

Как пишет издание, Украинский гуманитарный фонд принимает заявки на денежную помощь от жителей одной из областей страны. Речь идет о жителях Марганецкой городской громады Днепропетровской области. Соответствующие выплаты предоставляются гражданам при поддержке Управления координации гуманитарных дел ООН.

В то же время, денежная помощь предоставляется только тем жителям Марганецкой городской громады, которые относятся к определенным критериям уязвимости. А именно:

пострадали в результате военной агрессии России;

имеют ранения взрывоопасными предметами (подтверждены медсправками);

есть инвалидность (подтверждена медицинскими справками).

Как зарегистрироваться на денежную помощь

По вопросам получения материальной помощи от Украинского гуманитарного фонда нужно обращаться за таким номером телефона:

+380631259471.

Для того, чтобы иметь право на выплаты, нужно предоставить копии следующих документов:

паспорт гражданина Украины (страница об адресе регистрации);

выписка о регистрации места жительства (если паспорт ID-карта);

идентификационный код/свидетельство о рождении;

справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ), если есть;

пенсионное удостоверение (при наличии);

заверенная медицинская справка о минно-взрывной травме (обязательно);

справка о банковских реквизитах.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина получит от Международного благотворительного фонда "Каритас" 1,5 млн евро помощи на гуманитарные цели. Благодаря этому выплаты смогут получить семьи из нескольких регионов.

Также сообщалось, что в августе 2024 года ожидаются определенные изменения в оказании социальной помощи. В частности, переселенцев дополнительно обеспечат жильем, а некоторым категориям выплатят средства ко Дню Независимости.