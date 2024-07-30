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Гроші від Українського гуманітарного фонду — хто і як може отримати виплати

30 липня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога — хто може отримати виплати від Українського гуманітарного фонду
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Деякі громадяни можуть зареєструватися на грошову допомогу від Українського гуманітарного фонду. Для цього потрібно відповідати певним критеріям та мати потрібні документи.

Про це повідомляє видання Napensii.ua.

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Право на виплати від Українського гуманітарного фонду

Як пише видання, Український гуманітарний фонд приймає заявки на грошову допомогу від жителів однієї з областей країни. Йдеться про мешканців Марганецької міської громади Дніпропетровської області.  Відповідні виплати надають громадянам за підтримки Управління координації гуманітарних справ ООН.

Водночас, грошова допомога надається тільки тим жителям Марганецької міської громади, які належать до визначених критеріїв вразливості. А саме:

  • постраждали внаслідок військової агресії Росії;
  • мають поранення вибухонебезпечними предметами (підтверджено медвисновками);
  • є інвалідність (підтверджено медичними довідками).

Як зареєструватися на грошову допомогу

З питань щодо отримання матеріальної допомоги від Українського гуманітарного фонду потрібно звертатися за таким номером телефону:

  • +380631259471.

Для того, щоб мати право на виплати, потрібно надати копії таких документів:

  • паспорт громадянина України (сторінка про адресу реєстрації);
  • витяг про реєстрацію місця проживання (якщо паспорт ID-картка);
  • ідентифікаційний код/свідоцтво про народження;
  • довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО), якщо є;
  • пенсійне посвідчення (за наявності);
  • завірена медична довідка про мінно-вибухову травму (обов'язково);
  • довідка про банківські реквізити.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна отримає від Міжнародного благодійного фонду "Карітас" 1,5 млн євро допомоги на гуманітарні цілі. Завдяки цьому виплати зможуть отримати родини з кількох регіонів.

Також повідомлялося, що у серпні 2024 року очікуються певні зміни у наданні соціальної допомоги. Зокрема, переселенців додатково забезпечать житлом, а деяким категоріям виплатять кошти до Дня Незалежності.

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