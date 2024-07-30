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Карітас виділить до 1,5 млн євро на "гуманітарку" — хто отримає виплати

30 липня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога від Карітас на 1,5 млн євро — українці з двох регіонів отримають виплати
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Україна отримає від Міжнародного благодійного фонду "Карітас" 1,5 млн євро допомоги на гуманітарні цілі. Завдяки цьому виплати зможуть отримати родини з кількох регіонів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Підтримка України фондом Карітас

За даними Мінреінтеграції, фонд посилить підтримку громадян, які потерпають від щоденних російських обстрілів. Відповідне рішення стало можливим в рамках співпраці Карітас Німеччини з Карітас України та за допомогою фінансування МЗС Німеччини (GFFO).

Виділені гроші спрямують на підтримку медичної інфраструктури країни. Йдеться про суму у майже 400 тис. євро. На ці кошти закуплять медичне обладнання для дитячого медичного центру у Львові, яке понад два роки є евакуаційним хабом для дітей із важкими захворюваннями, які постраждали від війни. Також медзаклад прийняв пацієнтів, яких перевели з Охматдиту внаслідок ракетного удару по лікарні.

Хто і де отримає грошову допомогу

Також частина коштів піде на грошову допомогу сім'ям, які проживають на прифронтових територіях двох областей:

  • Харківської;
  • Дніпропетровської.

Очікується, що грошовими виплатами будуть забезпечені близько 2,8 тис. людей з-поміж вразливих категорій.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у серпні 2024 року очікуються певні зміни у наданні соціальної допомоги. Зокрема, переселенців додатково забезпечать житлом, а деяким категоріям виплатять кошти до Дня Незалежності.

Також повідомлялося, що влітку 2024 року держава профінансує відпочинок українських дітей. Так, в рамках програми "єОздоровлення" можна отримати на придбання путівки 15,9 тис. грн.

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