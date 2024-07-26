Гроші на відпочинок дітей — як отримати від держави 15,9 тис. грн.

Діти на відпочинку. Фото: osvitanova

Влітку 2024 року держава профінансує відпочинок українських дітей. Так, в рамках програми "єОздоровлення" можна отримати на придбання путівки 15,9 тис. грн.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Хто отримає право на путівки

Як зазначаються, виплата на одну дитину віком від шести до 18 років становить 15,98 тис. гривень. За ці кошти батьки можуть купити путівку для дитини у будь-які заклади, які беруть участь у проєкті. Гроші надійдуть на спеціально відкритий рахунок у ПриватБанку.

Право на безоплатні путівки мають:

діти з інвалідністю, яких виховують малозабезпечені сім'ї;

діти з багатодітних малозабезпечених родин.

Як скористатися державною програмою

Послуга доступна тільки в тому випадку, якщо дитина не отримувала цьогоріч путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету. Щоб скористатися програмою, потрібно зробити кілька кроків:

для початку треба зайти в застосунок "Дія". Якщо родина підпадає під вищевказані критерії, то має автоматично надійти сповіщення. Також можна перевірити у застосунку ПриватБанку чи просто в працівників соцзахисту;

далі необхідно відкрити картку зі спецрежимом використання за програмою єОздоровлення у ПриватБанку;

дочекатися коштів на картці. При цьому гроші мають нарахувати для всіх дітей віком 7−18 років, які мають право;

обрати необхідний заклад відпочинку зі списку тих, що долучився до програми;

забронювати місце. Для цього треба звернутися до керівника закладу для надання згоди і підтвердження, що заклад може прийняти дитину;

після того, як дитина приїде у заклад, розрахуватися за путівку карткою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 серпня 2024 року частині українців нарахують додаткову виплату від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Відомо, хто має право на таку допомогу.

Також ми писали, що Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps запустила другий етап програми підтримки економічної стійкості України. В її рамках внутрішні переселенці можуть отримати понад 100 тис. грн на розвиток власної справи у двох прифронтових регіонах.