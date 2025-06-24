Выплаты от Швеции для пострадавших украинцев — как получить помощь

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы, которые нуждаются в поддержке сразу после эвакуации или обстрелов, могут получить многоцелевую денежную помощь от благотворительного фонда "Помогаем". Речь идет о проекте, который реализуют при финансовой поддержке правительственного агентства Министерства иностранных дел Швеции.

Об этом сообщает пресс-служба БФ "Помогаем".

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Как отмечается, БФ "Помогаем" в рамках новой гуманитарной инициативы оказывает помощь жителям Днепропетровской области. Речь идет о жителях:

Криворожского района;

Синельниковского района;

Никопольского района;

м. Днепр.

Целью программы является предоставление многоцелевой денежной помощи для быстрой, гибкой и достойной поддержки граждан, нуждающихся в помощи после эвакуации или обстрелов.

Благотворительный фонд реагирует на чрезвычайные события (ракетные удары) и оказывает помощь тем, кто попал в уязвимое положение из-за:

полного или частичного разрушения жилья;

госпитализации, лечения;

потери члена домохозяйства;

снижения дохода вследствие указанных обстоятельств.

Также помощь оказывают домохозяйствам, которые получили статус внутренне перемещенных лиц в течение последних 30 дней.

Как зарегистрироваться на денежную помощь

Граждане, которые подпадают под вышеописанные условия, могут подать заявку на получение помощи от благотворительного фонда "Помагаем".

Для того, чтобы получить финансовую поддержку, необходимо предоставить документы всех членов семьи:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

свидетельство о рождении;

номер банковского счета в формате IBAN;

акт обследования поврежденного/разрушенного жилья, фотодоказательства;

медицинские документы, где подтверждается лечение или госпитализация;

справка внутренне перемещенного лица.

Иллюстрация. Источник: БФ Помагаем

"Милые друзья, в ближайшие месяцы в этом проекте планируется прежде всего реагирование на чрезвычайные события (обстрелы). Списки пострадавших формируют органы местного самоуправления", — сообщили организаторы.

Проект реализуется БФ "Помогаем" в сотрудничестве с Датским советом по делам беженцев при финансовой поддержке правительственного агентства Министерства иностранных дел Швеции, которое занимается развитием сотрудничества во всем мире "Sida" (Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete).

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