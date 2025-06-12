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Главная Финансы Деньги от Швейцарии — кому выплатят до 3 тыс. долларов

Деньги от Швейцарии — кому выплатят до 3 тыс. долларов

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Дата публикации 12 июня 2025 13:00
Выплаты от Швейцарии — кому из украинцев выплатят до 3 тыс. долларов в 2025 году
Валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Какие условия участия в программе по поддержке бизнеса Размер грантов и правила регистрации в программе

Украинцам, которые мечтают запустить или перезапустить бизнес, доступна возможность получить гранты. Речь идет о программе "Право на бизнес: курс для предпринимателей", реализуемой при финансовой поддержке Швейцарии.

Об этом информирует пресс-служба БФ "Право на защиту".

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Какие условия участия в программе по поддержке бизнеса

Как отмечается, речь идет о запуске бесплатной учебной программы "Право на бизнес: курс для предпринимателей" от благотворительного фонда "Право на защиту" в Винницкой области.

"Это возможность для людей, чьи бизнесы пострадали из-за войны, но которые не потеряли желание создавать и развивать собственное дело", — сообщают организаторы.

Граждане смогут во время курса получить:

  • знания от экспертов и бизнесменов, которые помогут в создании и развитии собственного дела;
  • информацию о том, как не подвергать себя ошибкам при ведении бизнеса;
  • инструменты управления финансами в собственном деле;
  • найти единомышленников и начать партнерства.
допомога українцям
Иллюстрация. Источник: БФ "Право на защиту"

Размер грантов и правила регистрации в программе

Программа "Право на бизнес: курс для предпринимателей" предусматривает предоставление возможности получить грант до 3 тыс. долларов на развитие дела.

Зарегистрироваться в учебном курсе можно до 22 июня 2025 года.

Продлится обучение два месяца, один раз в неделю (по субботам), с 10:00 до 18:00 в формате группового обучения в безопасном месте в Виннице. Однако расходы на проезд к месту проведения обучения не возместят. Старт обучения запланирован на июль.

"Точную дату старта сообщим участникам курса после завершения отбора", — добавили организаторы.

Проект реализует БФ "Право на защиту" при поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство развития и сотрудничества в рамках Программы экономической устойчивости Украины (ERP).

Ранее мы писали о том, что гуманитарная организация "Человек в беде" (People in Peril) принимает заявки на выплату помощи. Речь идет о проекте по поддержке предпринимательства.

Также сообщалось, что тем, у кого из-за российских обстрелов повреждено жилье, предоставляют денежную помощь от городских властей. В частности, в Киеве речь идет о выплате от 20 до 40 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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