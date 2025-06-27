Выплаты до 3 тыс. долларов — как принять участие в программе при поддержке Швейцарии

Гривневые и долларовые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До 28 июня 2025 года жители Винницы и области имеют возможность принять участие в программе помощи от благотворительного фонда "Право на защиту" при финансовой поддержке Швейцарии. Речь идет о грантах до 3 тыс. долларов на развитие собственного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-центр фонда в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Что предусматривает программа помощи для бизнеса

Речь идет о реализации учебной программы "Право на бизнес: курс для предпринимателей". Благодаря ей граждане, чьи бизнесы пострадали из-за войны, могут получить поддержку на развитие собственного дела.

Курс предусматривает предоставление:

доступа к знаниям от ведущих экспертов и бизнесменов, которые помогут в создании и развитии бизнеса;

знаний, как избежать основных ошибок при ведении бизнеса и эффективного управления финансами;

новых знакомств и единомышленников.

Кроме того, участникам будет предоставлена возможность получить грант до 3 тыс. долларов на развитие собственного дела.

Как украинцам зарегистрироваться в программе помощи

Организаторы сообщают, что заявки на участие в учебном курсе принимают до 28 июня.

Иллюстрация. Источник: БФ Право на защиту

Продолжительность курса составит два месяца, один раз в неделю по субботам с 10:00 до 18:00.

"Стартуем в июле! Точную дату старта сообщим участникам курса после завершения отбора", — говорится в сообщении.

Чтобы зарегистрироваться в программе, необходимо заполнить форму.

Проект реализует БФ "Право на защиту" при поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство развития и сотрудничества в рамках Программы экономической устойчивости Украины (ERP).

Напомним, в Ивано-Франковске для детей военных предусмотрены единовременные выплаты. Финпомощь выплачивают по случаю их дня рождения до 2 тыс. грн.

Также мы писали о том, что в Киеве власти начнут выплачивать по 48 тыс. грн в год некоторым категориям граждан. В частности, на соответствующие выплаты смогут претендовать также переселенцы.