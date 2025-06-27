Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші від Швейцарії — як українцям отримати до 3 тис. доларів

Гроші від Швейцарії — як українцям отримати до 3 тис. доларів

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 13:00
Виплати до 3 тис. доларів — як взяти участь у програмі за підтримки Швейцарії
Гривневі та доларові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Що передбачає програма допомоги для бізнесу Як українцям зареєструватися у програмі допомоги

До 28 червня 2025 року жителі Вінниці та області мають можливість взяти участь у програмі допомоги від благодійного фонду "Право на захист" за фінансової підтримки Швейцарії. Йдеться про гранти до 3 тис. доларів на розвиток власного бізнесу.

Про це повідомляє пресцентр фонду у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Що передбачає програма допомоги для бізнесу

Йдеться про реалізацію навчальної програми "Право на бізнес: курс для підприємців". Завдяки їй громадяни, чиї бізнеси постраждали через війну, можуть отримати підтримку на розвиток власної справи. 
Курс передбачає надання:

  • доступу до знань від провідних експертів та бізнесменів, які допоможуть у створенні та розвитку бізнесу;
  • знань, як уникнути основних помилок під час ведення бізнесу та ефективного управління фінансами;
  • нових знайомств та однодумців.

Окрім того, учасникам буде надана можливість отримати грант до 3 тис. доларів на розвиток власної справи.  

Як українцям зареєструватися у програмі допомоги

Організатори повідомляють, що заявки на участь у навчальному курсі приймають до 28 червня.

допомога українцям
Ілюстрація. Джерело: БФ Право на захист

Тривалість курсу становитиме два місяці, один раз на тиждень по суботах з 10:00 до 18:00.

"Стартуємо в липні! Точну дату старту повідомимо учасникам курсу після завершення відбору", — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб зареєструватися у програмі, необхідно заповнити форму.

Проєкт реалізує БФ "Право на захист" за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва в межах Програми економічної стійкості України (ERP). 

Нагадаємо, в Івано-Франківську для дітей військових передбачені  одноразові виплати. Фіндопомогу виплачують з нагоди їхнього дня народження до 2 тис. грн.   

Також ми писали про те, що у Києві влада почне виплачувати по 48 тис. грн на рік деяким категоріям громадян. Зокрема, на відповідні виплати зможуть претендувати також переселенці. 

виплати фінансова допомога Швейцарія бізнес грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації