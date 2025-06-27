Виплати до 3 тис. доларів — як взяти участь у програмі за підтримки Швейцарії

Гривневі та доларові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До 28 червня 2025 року жителі Вінниці та області мають можливість взяти участь у програмі допомоги від благодійного фонду "Право на захист" за фінансової підтримки Швейцарії. Йдеться про гранти до 3 тис. доларів на розвиток власного бізнесу.

Про це повідомляє пресцентр фонду у Facebook.

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Що передбачає програма допомоги для бізнесу

Йдеться про реалізацію навчальної програми "Право на бізнес: курс для підприємців". Завдяки їй громадяни, чиї бізнеси постраждали через війну, можуть отримати підтримку на розвиток власної справи.

Курс передбачає надання:

доступу до знань від провідних експертів та бізнесменів, які допоможуть у створенні та розвитку бізнесу;

знань, як уникнути основних помилок під час ведення бізнесу та ефективного управління фінансами;

нових знайомств та однодумців.

Окрім того, учасникам буде надана можливість отримати грант до 3 тис. доларів на розвиток власної справи.

Як українцям зареєструватися у програмі допомоги

Організатори повідомляють, що заявки на участь у навчальному курсі приймають до 28 червня.

Ілюстрація. Джерело: БФ Право на захист

Тривалість курсу становитиме два місяці, один раз на тиждень по суботах з 10:00 до 18:00.

"Стартуємо в липні! Точну дату старту повідомимо учасникам курсу після завершення відбору", — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб зареєструватися у програмі, необхідно заповнити форму.

Проєкт реалізує БФ "Право на захист" за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва в межах Програми економічної стійкості України (ERP).

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