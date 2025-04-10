Выплаты от Швейцарии — кому доступна денежная помощь в апреле

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В апреле 2025 года стартовала регистрация на получение многоцелевой денежной помощи от общественной организации "Вісь" при поддержке Швейцарии для граждан, проживающих в Винницкой области. Сумма выплаты будет индивидуальной.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Подробнее о помощи от ОО "Вісь"

Как отмечается, в проекте "Инклюзивные сети защиты в Украине" происходит предварительная регистрация граждан на получение финпомощи для защиты. Программу финансируют международная некоммерческая организация "Швейцарская солидарность" совместно с "Solidar Suisse Ukraine".

Организаторы объяснили, что денежная помощь для защиты — это вид поддержки по предоставлению финансовых ресурсов на покрытие индивидуальных или семейных потребностей.

Выплаты обязательно должны способствовать в решении или улучшении определенной проблемы гражданина. Их нельзя использовать на медобследование и оборудование.

Получить помощь могут совершеннолетние граждане, проживающие в Винницкой области, и нуждаются в финпомощи в сфере защиты для решения или улучшения очерченной проблемы.

Сумма выплаты и как подать заявку

В общественной организации "Вісь" сообщили, что размер выплаты будет установлен индивидуально в каждом конкретном случае.

Гражданин, который нуждается в помощи, должен сделать некоторые

шаги:

заполнить специальную онлайн-анкету (речь идет о предварительном сборе данных, анкета еще не является регистрацией на финпомощь);

дождаться результатов рассмотрения заявки командой проекта.

"Если описанная вами проблема определяется командой как проблема в сфере защиты, то вам позвонят и пригласят на дальнейшее общение", — говорится в сообщении.

Уточнить детали можно по номеру горячей линии: 050 257 42 84 (будни с 10:00 до 17:00).

Ранее мы писали, что украинцам доступна помощь от УВКБ ООН в апреле 2025 года. Она предусмотрена для жителей Днепропетровской области.

Также сообщали, что стартовала регистрация уязвимых категорий населения для утепления жилья и улучшения энергоэффективности. Программу помощи реализуют при поддержке фонда "Каритас Австрия".