Выплаты от ООН — в пяти регионах доступна помощь в апреле

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, которые были вынуждены покинуть собственные дома из-за войны, могут получить помощь на аренду жилья. Заявки принимают представители благотворительной организации "Право на защиту" в нескольких регионах.

Об этом информирует пресс-служба фонда.

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Подробнее о помощи на аренду жилья

Как отмечается, проект помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) реализуют при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Денежную помощь на покрытие расходов на аренду жилья могут получить жители пяти областей Украины:

Киев и Киевская;

Днепропетровская;

Полтавская;

Кировоградская;

Запорожская.

Ключевая цель проекта — многомесячная финансовая помощь ВПЛ, которые в дальнейшем смогут сами арендовать жилье. Они должны иметь подтверждение того, что планируют выйти на свою финансовую самостоятельность (трудоустройство, открытие бизнеса, прохождение обучения или переквалификация).

Также должны самостоятельно найти жилье для аренды и оплатить первые два месяца проживания, после чего расходы компенсируют в рамках программы.

Деньги предоставят тем, кто ранее не получал помощь на аренду жилья.

Объявление. Источник: "Право на защиту"

Кто и как может подать заявку

Приобщиться к программе помощи по аренде жилья могут:

переселенцы и беженцы, проживающие в местах временного проживания, которым грозит выселение;

переселенцы и лица, вернувшиеся из-за границы, которые арендуют жилье с неудовлетворительными условиями.

Для того чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить онлайн-форму. После проверки специалисты фонда пригласят заявителя на собеседование и примут решение о включении гражданина в программу.

Средства будут перечислять на цифровой кошелек Vibrant на имя главы семьи.

Напомним, в рамках проекта "Віднова" украинцы, которые стремятся учиться или развивать бизнес, смогут получить гранты. Размер помощи составляет 5 тыс. долларов.

Также мы писали о том, что украинским женщинам в рамках гарантированного конкурса выплатят по 1 тыс. долларов в Киевской области. Деньги предоставят тем, кто имеет бизнес в аграрной сфере.