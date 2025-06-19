Выплаты для украинок — кто и где сможет получить от 3 тыс. долларов

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В июне 2025 года украинские женщины имеют возможность присоединиться к программе помощи от международной гуманитарной организации "Mercy Corps". В рамках проекта, который охватит 11 областей, можно будет получить от 3 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении Mercy Corps в соцсети Facebook.

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Для кого доступна программа от "Mercy Corps"

Как отмечается, организация "Mercy Corps" открыла регистрацию на предоставление целевой финпомощи на поддержку сельского хозяйства для женщин. То есть средства смогут получить украинки, которые имеют или хотят иметь бизнес в сфере фермерства.

Принять участие в проекте могут местные жители и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из таких областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.

Также нужно соответствовать следующим требованиям:

женщина возглавляет домохозяйство или имеет действующий фермерский бизнес с опытом ведения такой деятельности;

есть желание открыть собственное дело в агросфере, без опыта;

осуществляют/планируют аграрную деятельность на земельном участке площадью, не превышающей 150 га.

Что предусматривает программа помощи для женщин

Благодаря программе женщины смогут пройти обучение, в частности, по направлениям на выбор: овощеводство, ягодоводство, садоводство, пчеловодство, птицеводство, скотоводство, свиноводство, кролиководство, овцеводство, козоводство. Будет предоставлена возможность осуществления поездок на передовые фермерские хозяйства.

Участницы смогут получить финансовую помощь от 3 тыс. до 7 тыс. долларов. Средства можно будет использовать на старт или развитие собственного дела.

"Отбор участниц проводится на конкурсной основе. Приоритет предоставляется женщинам, ведущим фермерскую деятельность вместо мобилизованных или погибших членов семьи и/или относящихся к уязвимым категориям населения (в частности, внутренне перемещенные лица, женщины с инвалидностью, матери-одиночки, представительницы национальных меньшинств, многодетные матери и т.п.)", — сообщают организаторы.

Детали по программе можно уточнить по телефону: 0 800 332 590.

Проект реализуют при финансовой поддержке The Howard G. Buffett Foundation.

Ранее мы писали, что украинцы могут подавать заявки на назначение помощи ко Дню Независимости. В частности, некоторые могут зарегистрироваться на выплаты дистанционно через портал ПФУ.

Также сообщалось, что граждане имеют возможность принять участие в программе "REDpreneurUA" по поддержке бизнеса. В ее рамках можно получить более 300 тыс. грн.