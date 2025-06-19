Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Рецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаУкраинаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги от Mercy Corps — кто из женщин получит 3 тыс. долларов

Деньги от Mercy Corps — кто из женщин получит 3 тыс. долларов

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 13:04
Выплаты для украинок — кто и где сможет получить от 3 тыс. долларов
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Для кого доступна программа от "Mercy Corps" Что предусматривает программа помощи для женщин

В июне 2025 года украинские женщины имеют возможность присоединиться к программе помощи от международной гуманитарной организации "Mercy Corps". В рамках проекта, который охватит 11 областей, можно будет получить от 3 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении Mercy Corps в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Для кого доступна программа от "Mercy Corps"

Как отмечается, организация "Mercy Corps" открыла регистрацию на предоставление целевой финпомощи на поддержку сельского хозяйства для женщин. То есть средства смогут получить украинки, которые имеют или хотят иметь бизнес в сфере фермерства.

Принять участие в проекте могут местные жители и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из таких областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.

Также нужно соответствовать следующим требованиям:

  • женщина возглавляет домохозяйство или имеет действующий фермерский бизнес с опытом ведения такой деятельности;
  • есть желание открыть собственное дело в агросфере, без опыта;
  • осуществляют/планируют аграрную деятельность на земельном участке площадью, не превышающей 150 га.

Что предусматривает программа помощи для женщин

Благодаря программе женщины смогут пройти обучение, в частности, по направлениям на выбор: овощеводство, ягодоводство, садоводство, пчеловодство, птицеводство, скотоводство, свиноводство, кролиководство, овцеводство, козоводство. Будет предоставлена возможность осуществления поездок на передовые фермерские хозяйства.

Участницы смогут получить финансовую помощь от 3 тыс. до 7 тыс. долларов. Средства можно будет использовать на старт или развитие собственного дела.

"Отбор участниц проводится на конкурсной основе. Приоритет предоставляется женщинам, ведущим фермерскую деятельность вместо мобилизованных или погибших членов семьи и/или относящихся к уязвимым категориям населения (в частности, внутренне перемещенные лица, женщины с инвалидностью, матери-одиночки, представительницы национальных меньшинств, многодетные матери и т.п.)", — сообщают организаторы.

Детали по программе можно уточнить по телефону: 0 800 332 590.

Проект реализуют при финансовой поддержке The Howard G. Buffett Foundation.

Ранее мы писали, что украинцы могут подавать заявки на назначение помощи ко Дню Независимости. В частности, некоторые могут зарегистрироваться на выплаты дистанционно через портал ПФУ.

Также сообщалось, что граждане имеют возможность принять участие в программе "REDpreneurUA" по поддержке бизнеса. В ее рамках можно получить более 300 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь женщины бизнес денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации