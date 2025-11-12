Відео
Україна
Гроші від Mercy Corps для українок — як отримати 125 тис. грн

Гроші від Mercy Corps для українок — як отримати 125 тис. грн

Дата публікації: 12 листопада 2025 11:00
Оновлено: 11:02
Виплати для жінок від Mercy Corps — хто отримає від 125 тис. грн восени
Дівчина працює в теплиці. Фото: Freepik

До 16 листопада 2025 року українські жінки можуть отримати грошову допомогу від 125 тис. грн. Йдеться про участь у програмі міжнародної некомерційної організації Mercy Corps, що діє в 11 регіонах країни.

Про це йдеться в офіційній інформації організації.  

Хто з жінок може взяти участь у програмі допомоги від Mercy Corps

Йдеться про реалізацію програми допомоги для жінок, які займаються фермерською діяльністю. На підтримку сільського господарства нададуть різні суми фінансової підтримки. 

У її рамках жінки отримають можливість пройти навчальний курс за різними напрямами:   

  1. Розвиток та розширення навичок ведення підприємницької діяльності незалежно від наявності досвіду.
  2. Спеціалізовані напрямки: навчання овочівництву, ягідництву, садівництву, бджільництву, птахівництву, скотарству, свинарству, кролівництву, вівчарству, козівництву.

Учасниці зможуть потрапити на передові фермерські господарства для отримання корисного досвіду.

Долучитися до програми можна в таких українських регіонах:

  • Дніпропетровському;
  • Донецькому; 
  • Запорізькому;
  • Кіровоградському;
  • Миколаївському;
  • Одеському;
  • Полтавському;
  • Сумському;
  • Харківському;
  • Херсонському;
  • Чернігівському.

Розмір грошової допомоги та інші нюанси

Для того, щоб взяти участь у програмі з підтримки сільського господарства від Mercy Corps, необхідно підпадати під такі вимоги:

  • очолювати домогосподарство/агробізнес, бажати започаткувати справу у фермерській сфері без наявного досвіду;   
  • здійснювати/планувати агродіяльність на ділянці землі площею до 150 гектарів.   

У рамках програми буде надано фіндопомогу від 3 тис. до 7 тис. доларів на запуск/розвиток діяльності.

Прийматимуть заявки до 16 листопада 2025 року. Подробиці  доступні на сайті та за номером телефону Mercy Corps: 0 800 332 590.

Раніше ми писали, що українці можуть отримати допомогу від БО "Карітас Україна". В рамках програми передбачається надання виплат до 43 тис. грн.  

Також ми повідомляли, що в одній з громад Агенція ООН у справах біженців відкрила реєстрацію на виплати. Розмір допомоги становить 10,8 тис. грн. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
