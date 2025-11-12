Виплати для жінок від Mercy Corps — хто отримає від 125 тис. грн восени

Дівчина працює в теплиці. Фото: Freepik

До 16 листопада 2025 року українські жінки можуть отримати грошову допомогу від 125 тис. грн. Йдеться про участь у програмі міжнародної некомерційної організації Mercy Corps, що діє в 11 регіонах країни.

Про це йдеться в офіційній інформації організації.

Хто з жінок може взяти участь у програмі допомоги від Mercy Corps

Йдеться про реалізацію програми допомоги для жінок, які займаються фермерською діяльністю. На підтримку сільського господарства нададуть різні суми фінансової підтримки.

У її рамках жінки отримають можливість пройти навчальний курс за різними напрямами:

Розвиток та розширення навичок ведення підприємницької діяльності незалежно від наявності досвіду. Спеціалізовані напрямки: навчання овочівництву, ягідництву, садівництву, бджільництву, птахівництву, скотарству, свинарству, кролівництву, вівчарству, козівництву.

Учасниці зможуть потрапити на передові фермерські господарства для отримання корисного досвіду.

Долучитися до програми можна в таких українських регіонах:

Дніпропетровському;

Донецькому;

Запорізькому;

Кіровоградському;

Миколаївському;

Одеському;

Полтавському;

Сумському;

Харківському;

Херсонському;

Чернігівському.

Розмір грошової допомоги та інші нюанси

Для того, щоб взяти участь у програмі з підтримки сільського господарства від Mercy Corps, необхідно підпадати під такі вимоги:

очолювати домогосподарство/агробізнес, бажати започаткувати справу у фермерській сфері без наявного досвіду;

здійснювати/планувати агродіяльність на ділянці землі площею до 150 гектарів.

У рамках програми буде надано фіндопомогу від 3 тис. до 7 тис. доларів на запуск/розвиток діяльності.

Прийматимуть заявки до 16 листопада 2025 року. Подробиці доступні на сайті та за номером телефону Mercy Corps: 0 800 332 590.

