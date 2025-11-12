Виплати для жінок від Mercy Corps — хто отримає від 125 тис. грн восени

Гроші від Mercy Corps для українок — як отримати 125 тис. грн
До 16 листопада 2025 року українські жінки можуть отримати грошову допомогу від 125 тис. грн. Йдеться про участь у програмі міжнародної некомерційної організації Mercy Corps, що діє в 11 регіонах країни.
Про це йдеться в офіційній інформації організації.
Хто з жінок може взяти участь у програмі допомоги від Mercy Corps
Йдеться про реалізацію програми допомоги для жінок, які займаються фермерською діяльністю. На підтримку сільського господарства нададуть різні суми фінансової підтримки.
У її рамках жінки отримають можливість пройти навчальний курс за різними напрямами:
- Розвиток та розширення навичок ведення підприємницької діяльності незалежно від наявності досвіду.
- Спеціалізовані напрямки: навчання овочівництву, ягідництву, садівництву, бджільництву, птахівництву, скотарству, свинарству, кролівництву, вівчарству, козівництву.
Учасниці зможуть потрапити на передові фермерські господарства для отримання корисного досвіду.
Долучитися до програми можна в таких українських регіонах:
- Дніпропетровському;
- Донецькому;
- Запорізькому;
- Кіровоградському;
- Миколаївському;
- Одеському;
- Полтавському;
- Сумському;
- Харківському;
- Херсонському;
- Чернігівському.
Розмір грошової допомоги та інші нюанси
Для того, щоб взяти участь у програмі з підтримки сільського господарства від Mercy Corps, необхідно підпадати під такі вимоги:
- очолювати домогосподарство/агробізнес, бажати започаткувати справу у фермерській сфері без наявного досвіду;
- здійснювати/планувати агродіяльність на ділянці землі площею до 150 гектарів.
У рамках програми буде надано фіндопомогу від 3 тис. до 7 тис. доларів на запуск/розвиток діяльності.
Прийматимуть заявки до 16 листопада 2025 року. Подробиці доступні на сайті та за номером телефону Mercy Corps: 0 800 332 590.
Раніше ми писали, що українці можуть отримати допомогу від БО "Карітас Україна". В рамках програми передбачається надання виплат до 43 тис. грн.
Також ми повідомляли, що в одній з громад Агенція ООН у справах біженців відкрила реєстрацію на виплати. Розмір допомоги становить 10,8 тис. грн.
Читайте Новини.LIVE!