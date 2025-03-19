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Деньги от Каритас в 14 тыс. грн — где принимают заявки на выплаты

19 марта 2025 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от Каритас — где и кому доступна помощь в 14 тыс. грн
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Некоторые граждане до конца марта 2025 года могут подать заявки на денежную помощь в 14 тыс. гривен. Выплаты будут доступны в рамках проекта Remarket в Ивано-Франковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Благотворительного фонда "Каритас" в Facebook.

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Подробнее о программе помощи Remarket

В рамках проекта Remarket от благотворительного фонда "Каритас Коломыя", финансовую помощь смогут получить работодатели за трудоустройство.

Такой проект создали для работодателей в Ивано-Франковской области с целью поддержки предпринимателей в создании новых рабочих мест, а также предоставлении людям возможности найти оплачиваемое место работы.

"Нужны работники? Получите компенсацию на их трудоустройство! Каритас Коломыя в рамках проекта Remarket помогает работодателям найти рабочих в строительной сфере и изготовлении мебели с частичной компенсацией их зарплаты", — говорится в сообщении.

Размер выплат и как зарегистрироваться

Деньги на покрытие расходов на заработную плату для работников будут предоставлять в течение трех месяцев в размере 14,34 тыс. грн.

Проект Remarket от фонда "Каритас Коломыя" гарантирует:

  • работников для бизнеса;
  • компенсацию части заработной платы;
  • поддержку в процессе трудоустройства.

Соответствующая программа будет действовать только до конца марта 2025 года. Чтобы присоединиться к проекту, нужно заполнить онлайн-анкету.

"В рамках программы "Деньги за трудоустройство" планируется оказать поддержку по трудоустройству 100 лицам в течение 3 месяцев. Сумма выплаты за месяц — 14,34 тыс. грн (указанная сумма включает налоги)... Поспешите, ведь подать заявку можно только до конца марта!", — сообщили организаторы.

Уточнить детали проекта можно по номеру телефона:

  • (067) 342 94 99;
  • (067) 153 77 58.

 

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Объявление. Источник: Каритас

Ранее мы рассказывали, что в Запорожской области можно подать заявки на денежную помощь. Речь идет о выплате 10,8 тыс. грн для уязвимых категорий граждан.

Также в Херсонской области доступна помощь от ВПП ООН. Финансовую поддержку оказывают некоторым гражданам, которые после выезда из опасных районов, решат вернуться домой.

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