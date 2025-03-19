Выплаты от Каритас — где и кому доступна помощь в 14 тыс. грн

Деньги от Каритас в 14 тыс. грн — где принимают заявки на выплаты
Некоторые граждане до конца марта 2025 года могут подать заявки на денежную помощь в 14 тыс. гривен. Выплаты будут доступны в рамках проекта Remarket в Ивано-Франковской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Благотворительного фонда "Каритас" в Facebook.
Подробнее о программе помощи Remarket
В рамках проекта Remarket от благотворительного фонда "Каритас Коломыя", финансовую помощь смогут получить работодатели за трудоустройство.
Такой проект создали для работодателей в Ивано-Франковской области с целью поддержки предпринимателей в создании новых рабочих мест, а также предоставлении людям возможности найти оплачиваемое место работы.
"Нужны работники? Получите компенсацию на их трудоустройство! Каритас Коломыя в рамках проекта Remarket помогает работодателям найти рабочих в строительной сфере и изготовлении мебели с частичной компенсацией их зарплаты", — говорится в сообщении.
Размер выплат и как зарегистрироваться
Деньги на покрытие расходов на заработную плату для работников будут предоставлять в течение трех месяцев в размере 14,34 тыс. грн.
Проект Remarket от фонда "Каритас Коломыя" гарантирует:
- работников для бизнеса;
- компенсацию части заработной платы;
- поддержку в процессе трудоустройства.
Соответствующая программа будет действовать только до конца марта 2025 года. Чтобы присоединиться к проекту, нужно заполнить онлайн-анкету.
"В рамках программы "Деньги за трудоустройство" планируется оказать поддержку по трудоустройству 100 лицам в течение 3 месяцев. Сумма выплаты за месяц — 14,34 тыс. грн (указанная сумма включает налоги)... Поспешите, ведь подать заявку можно только до конца марта!", — сообщили организаторы.
Уточнить детали проекта можно по номеру телефона:
- (067) 342 94 99;
- (067) 153 77 58.
Ранее мы рассказывали, что в Запорожской области можно подать заявки на денежную помощь. Речь идет о выплате 10,8 тыс. грн для уязвимых категорий граждан.
Также в Херсонской области доступна помощь от ВПП ООН. Финансовую поддержку оказывают некоторым гражданам, которые после выезда из опасных районов, решат вернуться домой.
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