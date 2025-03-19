Виплати від Карітас — де і кому доступна допомога в 14 тис. грн

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі громадяни до кінця березня 2025 року можуть подати заявки на грошову допомогу у 14 тис. гривень. Виплати будуть доступні в рамках проєкту Remarket в Івано-Франківській області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Благодійного фонду "Карітас" у Facebook.

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Детальніше про програму допомоги Remarket

У рамках проєкту Remarket від благодійного фонду "Карітас Коломия", фінансову допомогу зможуть отримати роботодавці за працевлаштування.

Такий проєкт створили для роботодавців в Івано-Франківській області з метою підтримки підприємців у створенні нових робочих місць, а також наданні людям можливості знайти оплачуване місце роботи.

"Потрібні працівники? Отримайте компенсацію на їхнє працевлаштування! Карітас Коломия в межах проєкту Remarket допомагає працедавцям знайти робітників у будівельній сфері та виготовленні меблів із частковою компенсацією їхньої зарплати", — йдеться у повідомленні.

Розмір виплат та як зареєструватися

Гроші на покриття витрат на заробітну плату для працівників надаватимуть упродовж трьох місяців у розмірі 14,34 тис. грн.

Проєкт Remarket від фонду "Карітас Коломия"гарантує:

працівників для бізнесу;

компенсацію частини заробітної плати;

підтримку в процесі працевлаштування.

Відповідна програма діятиме лише до кінця березня 2025 року. Щоб долучитися до проєкту, потрібно заповнити онлайн-анкету.

"В межах програми "Гроші за працевлаштування" планується надати підтримку з працевлаштування 100 особам упродовж 3 місяців. Сума виплати за місяць — 14,34 тис. грн (вказана сума включає податки)... Поспішіть, адже подати заявку можна лише до кінця березня!", — повідомили організатори.

Уточнити деталі проєкту можна за номером телефону:

(067) 342 94 99;

(067) 153 77 58.

Оголошення. Джерело: Карітас

Раніше ми розповідали, що в Запорізькій області можна подати заявки на грошову допомогу. Йдеться про виплату 10,8 тис. грн для вразливих категорій громадян.

Також у Херсонській області доступна допомога від ВПП ООН. Фінансову підтримку надають деяким громадянам, які після виїзду з небезпечних районів, вирішать повернутися додому.