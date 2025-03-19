Виплати від Карітас — де і кому доступна допомога в 14 тис. грн

Гроші від Карітас у 14 тис. грн — де приймають заявки на виплати
Деякі громадяни до кінця березня 2025 року можуть подати заявки на грошову допомогу у 14 тис. гривень. Виплати будуть доступні в рамках проєкту Remarket в Івано-Франківській області.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Благодійного фонду "Карітас" у Facebook.
Детальніше про програму допомоги Remarket
У рамках проєкту Remarket від благодійного фонду "Карітас Коломия", фінансову допомогу зможуть отримати роботодавці за працевлаштування.
Такий проєкт створили для роботодавців в Івано-Франківській області з метою підтримки підприємців у створенні нових робочих місць, а також наданні людям можливості знайти оплачуване місце роботи.
"Потрібні працівники? Отримайте компенсацію на їхнє працевлаштування! Карітас Коломия в межах проєкту Remarket допомагає працедавцям знайти робітників у будівельній сфері та виготовленні меблів із частковою компенсацією їхньої зарплати", — йдеться у повідомленні.
Розмір виплат та як зареєструватися
Гроші на покриття витрат на заробітну плату для працівників надаватимуть упродовж трьох місяців у розмірі 14,34 тис. грн.
Проєкт Remarket від фонду "Карітас Коломия"гарантує:
- працівників для бізнесу;
- компенсацію частини заробітної плати;
- підтримку в процесі працевлаштування.
Відповідна програма діятиме лише до кінця березня 2025 року. Щоб долучитися до проєкту, потрібно заповнити онлайн-анкету.
"В межах програми "Гроші за працевлаштування" планується надати підтримку з працевлаштування 100 особам упродовж 3 місяців. Сума виплати за місяць — 14,34 тис. грн (вказана сума включає податки)... Поспішіть, адже подати заявку можна лише до кінця березня!", — повідомили організатори.
Уточнити деталі проєкту можна за номером телефону:
- (067) 342 94 99;
- (067) 153 77 58.
Раніше ми розповідали, що в Запорізькій області можна подати заявки на грошову допомогу. Йдеться про виплату 10,8 тис. грн для вразливих категорій громадян.
Також у Херсонській області доступна допомога від ВПП ООН. Фінансову підтримку надають деяким громадянам, які після виїзду з небезпечних районів, вирішать повернутися додому.
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