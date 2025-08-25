Выплаты для ВПЛ — где и кому доступна помощь от Каритас

Деньги от Каритас — кому из ВПЛ дадут всестороннюю поддержку
В Украине некоторые граждане могут принять участие в программе поддержки от благотворительного фонда "Каритас Запорожье" и Гуманитарного фонда Украины. Речь идет об оказании помощи для эвакуированных граждан, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и громад, пострадавших от войны.
Об этом информирует пресс-центр БФ "Каритас Запорожье" в Instagram.
Подробнее об оказании помощи для ВПЛ
Речь идет о реализации проекта "Комплексная поддержка эвакуированных, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны общин в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях".
Предусматривается оказание помощи для внутренних переселенцев с перемещением не более трех месяцев по следующим основным направлениям:
- денежная помощь новоприбывшим;
- сопровождение кейс-менеджера;
- гигиена, наборы для сна, горячие обеды в местах временного пребывания.
Также предусмотрено улучшение условий проживания для ВПЛ (коллективных центров, шелтеров). Речь идет об осуществлении ремонтов, обустройстве, меблировке, предоставлении постельного белья и гигиенических средств.
Кроме того, благотворители обеспечат предоставление консультаций юриста и психолога, социальной поддержки и адаптации лицам с аутистическим синдромом (до 18 лет), помощи для семей с детьми. Также специалисты могут предоставить услуги по осуществлению ремонтов в домохозяйствах, пострадавших от обстрелов.
Одним из условий предоставления финансовой поддержки является наличие категории уязвимости:
- Одинокие матери/родители/опекуны.
- Беременные/кормящие матери с детьми до трех лет.
- Люди с инвалидностью первой-третьей группы, тяжелобольные.
- Многодетные семьи с тремя и более детьми.
- Одинокие пожилые люди в возрасте 60+.
Как узнать обо всех возможностях фонда
По информации организаторов, граждане, которые хотят узнать больше о программе "Комплексная поддержка эвакуированных, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны громад в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях", а также о других возможностях, могут обращаться по номеру БФ "Каритас Запорожье":
- 0 800 336 734 (звонки бесплатные);
- 075 44 759 38 (оплата по тарифу оператора).
