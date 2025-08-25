Видео
Деньги от Каритас — кому из ВПЛ дадут всестороннюю поддержку

Дата публикации 25 августа 2025 11:00
Выплаты для ВПЛ — где и кому доступна помощь от Каритас
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые граждане могут принять участие в программе поддержки от благотворительного фонда "Каритас Запорожье" и Гуманитарного фонда Украины. Речь идет об оказании помощи для эвакуированных граждан, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и громад, пострадавших от войны.

Об этом информирует пресс-центр БФ "Каритас Запорожье" в Instagram.

Читайте также:

Подробнее об оказании помощи для ВПЛ

Речь идет о реализации проекта "Комплексная поддержка эвакуированных, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны общин в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях".

Предусматривается оказание помощи для внутренних переселенцев с перемещением не более трех месяцев по следующим основным направлениям:

  • денежная помощь новоприбывшим;
  • сопровождение кейс-менеджера;
  • гигиена, наборы для сна, горячие обеды в местах временного пребывания.

Также предусмотрено улучшение условий проживания для ВПЛ (коллективных центров, шелтеров). Речь идет об осуществлении ремонтов, обустройстве, меблировке, предоставлении постельного белья и гигиенических средств.

Кроме того, благотворители обеспечат предоставление консультаций юриста и психолога, социальной поддержки и адаптации лицам с аутистическим синдромом (до 18 лет), помощи для семей с детьми. Также специалисты могут предоставить услуги по осуществлению ремонтов в домохозяйствах, пострадавших от обстрелов.

Одним из условий предоставления финансовой поддержки является наличие категории уязвимости:

  1. Одинокие матери/родители/опекуны.
  2. Беременные/кормящие матери с детьми до трех лет.
  3. Люди с инвалидностью первой-третьей группы, тяжелобольные.
  4. Многодетные семьи с тремя и более детьми.
  5. Одинокие пожилые люди в возрасте 60+.

Как узнать обо всех возможностях фонда

По информации организаторов, граждане, которые хотят узнать больше о программе "Комплексная поддержка эвакуированных, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны громад в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях", а также о других возможностях, могут обращаться по номеру БФ "Каритас Запорожье":

  • 0 800 336 734 (звонки бесплатные);
  • 075 44 759 38 (оплата по тарифу оператора).
допомога українцям
Контакты. Источник: БФ "Каритас Запорожье"


Ранее мы писали, что УВКБ ООН в одном из городов принимает заявки на выплату финпомощи от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев. Каждому в семье могут выплатить 10,8 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что украинцы могут зарегистрироваться в программе по предоставлению грантов для помощи в ведении бизнеса. Ее реализует, в частности, Всемирная продовольственная программа (WFP).

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
