Виплати для ВПО — де і кому доступна допомога від Карітас

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі громадяни можуть взяти участь у програмі підтримки від благодійного фонду "Карітас Запоріжжя" та Гуманітарного фонду України. Йдеться про надання допомоги для евакуйованих громадян, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громад, які постраждали від війни.

Про це інформує пресцентр БФ "Карітас Запоріжжя" в Instagram.

Детальніше про надання допомоги для ВПО

Йдеться про реалізацію проєкту "Комплексна підтримка евакуйованих, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад у Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях".

Передбачається надання допомоги для внутрішніх переселенців із переміщенням не більш ніж три місяці за такими основними напрямами:

грошова допомога новоприбулим;

супровід кейс-менеджера;

гігієна, набори для сну, гарячі обіди у місцях тимчасового перебування.

Також передбачене покращення умов проживання для ВПО (колективних центрів, шелтерів). Йдеться про здійснення ремонтів, облаштування, меблювання, надання постільної білизни та гігієнічних засобів.

Окрім того, благодійники забезпечать надання консультацій юриста та психолога, соціальної підтримки та адаптації особам з аутистичним синдромом (до 18 років), допомоги для родин з дітьми. Також фахівці можуть надати послуги зі здійснення ремонтів в домогосподарствах, що потерпіли від обстрілів.

Одна з умов надання фінансової підтримки є наявність категорії вразливості:

Самотні матері/батьки/опікуни. Вагітні/годуючі матері з дітьми до трьох років. Люди з інвалідністю першої-тертьої групи, важкохворі. Багатодітні родини з трьома і більше дітьми. Самотні люди похилого віку 60+.

Як дізнатися про всі можливості фонду

За інформацією організаторів, громадяни, які хочуть дізнатися більше про програму "Комплексна підтримка евакуйованих, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад у Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях", а також про інші можливості, можуть звертатися за номером БФ "Карітас Запоріжжя":

0 800 336 734 (дзвінки безкоштовні);

075 44 759 38 (оплата за тарифом оператора).

Контакти. Джерело: БФ "Карітас Запоріжжя"



