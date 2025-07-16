Выплаты от Каритас — где доступна денежная помощь в июле

Деньги от Каритас — где украинцам предоставят финподдержку
В Кременчуге Полтавской области внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) предоставили возможность приобщиться к программе финансовой поддержки. Речь идет о помощи тем гражданам, у которых не хватает средств на оплату аренды жилья.
Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Полтава" в Telegram.
Кто сможет получить выплаты от "Каритас Полтава" на аренду
Согласно проекту, переселенцы, которые попали в сложные жизненные ситуации, могут получить финансовую поддержку на шесть месяцев в Кременчуге.
"Каритас Полтава в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" объявляет регистрацию на предоставление финансовой помощи на аренду жилья сроком на шесть месяцев", — говорится в сообщении.
Помощь могут получить только новоприбывшие ВПЛ, которые приехали в принимающую громаду не более месяца назад.
Также обязательно необходимо подпадать хотя бы под одну категорию уязвимости:
- лица с инвалидностью;
- лица с тяжелыми заболеваниями;
- одинокие лица старшего возраста (55+) или домохозяйства, которое состоит из одного/двух пожилых людей без поддержки родственников;
- одинокие матери/отцы/опекуны несовершеннолетних детей;
- многодетные семьи (от трех детей);
- беременные женщины/матери с детьми до трех лет.
Среди ограничений:
- домохозяйство не получало аналогичной финпомощи от других организаций;
- средний месячный доход на одного человека не превышает 6318 гривен.
Как оформить помощь на аренду жилья
Граждане, которые подпадают под требования, могут обратиться к организаторам для уточнения информации по следующему номеру телефона: 0503464693.
Регистрация на предоставление финпомощи на аренду жилья сроком на шесть месяцев будет доступна 17 июля в 13:00 в г. Кременчуг, ул. Единения Украины, 7.
При себе нужно иметь следующие документы:
- паспорт (оригинал);
- идентификационный код;
- справку переселенца (менее 30 дней);
- счет IBAN;
- документы, где подтверждаются критерии уязвимости;
- справку ОК-5 или ОК-7.
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