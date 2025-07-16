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Главная Финансы Деньги от Каритас — где украинцам предоставят финподдержку

Деньги от Каритас — где украинцам предоставят финподдержку

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 13:00
Выплаты от Каритас — где доступна денежная помощь в июле
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Кременчуге Полтавской области внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) предоставили возможность приобщиться к программе финансовой поддержки. Речь идет о помощи тем гражданам, у которых не хватает средств на оплату аренды жилья.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Полтава" в Telegram.

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Согласно проекту, переселенцы, которые попали в сложные жизненные ситуации, могут получить финансовую поддержку на шесть месяцев в Кременчуге.

"Каритас Полтава в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" объявляет регистрацию на предоставление финансовой помощи на аренду жилья сроком на шесть месяцев", — говорится в сообщении.

Помощь могут получить только новоприбывшие ВПЛ, которые приехали в принимающую громаду не более месяца назад.

Также обязательно необходимо подпадать хотя бы под одну категорию уязвимости:

  • лица с инвалидностью;
  • лица с тяжелыми заболеваниями;
  • одинокие лица старшего возраста (55+) или домохозяйства, которое состоит из одного/двух пожилых людей без поддержки родственников;
  • одинокие матери/отцы/опекуны несовершеннолетних детей;
  • многодетные семьи (от трех детей);
  • беременные женщины/матери с детьми до трех лет.

Среди ограничений:

  • домохозяйство не получало аналогичной финпомощи от других организаций;
  • средний месячный доход на одного человека не превышает 6318 гривен.

Как оформить помощь на аренду жилья

Граждане, которые подпадают под требования, могут обратиться к организаторам для уточнения информации по следующему номеру телефона: 0503464693.

Регистрация на предоставление финпомощи на аренду жилья сроком на шесть месяцев будет доступна 17 июля в 13:00 в г. Кременчуг, ул. Единения Украины, 7.

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Объявление. Источник: БФ "Каритас Полтава"

При себе нужно иметь следующие документы:

  • паспорт (оригинал);
  • идентификационный код;
  • справку переселенца (менее 30 дней);
  • счет IBAN;
  • документы, где подтверждаются критерии уязвимости;
  • справку ОК-5 или ОК-7.

Ранее мы писали, что лица с инвалидностью могут принять участие в учебной программе. В ее рамках предоставят гранты до 54 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что в одной из областей ОО "Подольский центр "Гендерный совет" принимает заявки от предпринимателей. В рамках программы предоставят до 1,3 тыс. долларов поддержки.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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