Выплаты от Каритас — где доступна денежная помощь в июле

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Кременчуге Полтавской области внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) предоставили возможность приобщиться к программе финансовой поддержки. Речь идет о помощи тем гражданам, у которых не хватает средств на оплату аренды жилья.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Полтава" в Telegram.

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Согласно проекту, переселенцы, которые попали в сложные жизненные ситуации, могут получить финансовую поддержку на шесть месяцев в Кременчуге.

"Каритас Полтава в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" объявляет регистрацию на предоставление финансовой помощи на аренду жилья сроком на шесть месяцев", — говорится в сообщении.

Помощь могут получить только новоприбывшие ВПЛ, которые приехали в принимающую громаду не более месяца назад.

Также обязательно необходимо подпадать хотя бы под одну категорию уязвимости:

лица с инвалидностью;

лица с тяжелыми заболеваниями;

одинокие лица старшего возраста (55+) или домохозяйства, которое состоит из одного/двух пожилых людей без поддержки родственников;

одинокие матери/отцы/опекуны несовершеннолетних детей;

многодетные семьи (от трех детей);

беременные женщины/матери с детьми до трех лет.

Среди ограничений:

домохозяйство не получало аналогичной финпомощи от других организаций;

средний месячный доход на одного человека не превышает 6318 гривен.

Как оформить помощь на аренду жилья

Граждане, которые подпадают под требования, могут обратиться к организаторам для уточнения информации по следующему номеру телефона: 0503464693.

Регистрация на предоставление финпомощи на аренду жилья сроком на шесть месяцев будет доступна 17 июля в 13:00 в г. Кременчуг, ул. Единения Украины, 7.

Объявление. Источник: БФ "Каритас Полтава"

При себе нужно иметь следующие документы:

паспорт (оригинал);

идентификационный код;

справку переселенца (менее 30 дней);

счет IBAN;

документы, где подтверждаются критерии уязвимости;

справку ОК-5 или ОК-7.

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