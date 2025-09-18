Виплати для ВПО — гранти від Карітас доступні у чотирьох областях

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE

У чотирьох областях України до 30 вересня 2025 року триває реєстрація у проєкті допомоги "Родина Родині: Індивідуальна підтримка". В її рамках домогосподарства, які постраждали внаслідок війни, отримають до 32 тис. грн.

Про це інформує пресцентр благодійного фонду "Карітас-Спес Львівської Архідієцезії" у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Які умови програми допомоги до 32 тис. грн

Як зазначається, проєкт покликаний надати грошову допомогу:

домогосподарствам з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

громадянам, які постраждали внаслідок війни (за наявності документального підтвердження).

Очікується, що виплати покращать економічний стан домогосподарств, які займаються підприємництвом. Йдеться про виробництво продукції сільського господарства/тваринництва або ведення іншого виду діяльності.

Реалізують відповідний проєкт у таких областях:

Львівська;

Тернопільська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

Взяти участь у програмі мають право внутрішні переселенці за умови відсутності подібної допомоги на підприємницьку діяльність від Карітас-Спес Україна чи інших організацій у 2025 році.

Розмір грантів та як зареєструватися

Громадяни можуть подавати заявки на грошову допомогу у розмірі до 32,4 тис. грн, якщо прохання у виплатах перевищить вказану суму, то Карітас-Спес може відмовити у розгляді заявки.

Кошти передбачаються на сільське господарство, інші види бізнесу, на професійне навчання і перекваліфікацію.

Зокрема, с/г гранти можна використати на: купівлю насіння, добрив, кормів, техобладнання, худоби, на птахівництво, садівництво, ягідництво, бізнес-гранти: на послуги та виробництво.

Виплати на навчання і перекваліфікацію можна використати на опанування нової професії, курси до пів року.

Попередньо зареєструватися у програмі громадяни можуть, заповнивши спеціальну форму.

Раніше ми писали, що в одному з міст можна буде подати заявки на допомогу від UNHCR. Вразливі групи людей отримають по 10,8 тис. грн.

Також повідомлялося, кому з ВПО можна буде отримати виплати у 8 тис. грн. Допомога передбачена на купівлю твердого палива.