Виплати для ВПО — гранти від Карітас доступні у чотирьох областях

Гроші від Карітас — де реалізують програму допомоги для ВПО
У чотирьох областях України до 30 вересня 2025 року триває реєстрація у проєкті допомоги "Родина Родині: Індивідуальна підтримка". В її рамках домогосподарства, які постраждали внаслідок війни, отримають до 32 тис. грн.
Про це інформує пресцентр благодійного фонду "Карітас-Спес Львівської Архідієцезії" у Facebook.
Які умови програми допомоги до 32 тис. грн
Як зазначається, проєкт покликаний надати грошову допомогу:
- домогосподарствам з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО)
- громадянам, які постраждали внаслідок війни (за наявності документального підтвердження).
Очікується, що виплати покращать економічний стан домогосподарств, які займаються підприємництвом. Йдеться про виробництво продукції сільського господарства/тваринництва або ведення іншого виду діяльності.
Реалізують відповідний проєкт у таких областях:
- Львівська;
- Тернопільська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька.
Взяти участь у програмі мають право внутрішні переселенці за умови відсутності подібної допомоги на підприємницьку діяльність від Карітас-Спес Україна чи інших організацій у 2025 році.
Розмір грантів та як зареєструватися
Громадяни можуть подавати заявки на грошову допомогу у розмірі до 32,4 тис. грн, якщо прохання у виплатах перевищить вказану суму, то Карітас-Спес може відмовити у розгляді заявки.
Кошти передбачаються на сільське господарство, інші види бізнесу, на професійне навчання і перекваліфікацію.
Зокрема, с/г гранти можна використати на: купівлю насіння, добрив, кормів, техобладнання, худоби, на птахівництво, садівництво, ягідництво, бізнес-гранти: на послуги та виробництво.
Виплати на навчання і перекваліфікацію можна використати на опанування нової професії, курси до пів року.
Попередньо зареєструватися у програмі громадяни можуть, заповнивши спеціальну форму.
