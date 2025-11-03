Відео
Дата публікації: 3 листопада 2025 13:00
Оновлено: 13:01
Виплати від ЮНІСЕФ — ще більше родин з дітьми отримають допомогу на зиму
Евакуація з Сіверська. Фото: AP

У 2025 році українці отримають грошову допомогу на найнагальніші зимові потреби від представництва провідної організації у світі, що захищає права та інтереси дітей та молоді, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)/UNICEF Ukraine. Це стало можливо завдяки виділеним Європейським Союзом (ЄС) додатковим коштам у розмірі 5 млн євро.

Про це інформує пресцентр організації у Facebook.

Рішення ЄС про надання більше коштів ЮНІСЕФ

Як зазначається, Євросоюз надасть ЮНІСЕФ додаткові 5 млн євро для фінансування критично важливих потреб вразливих сімей з дітьми з українських прифронтових регіонів.

Завдяки новій сумі коштів сукупний внесок ЄС у гуманітарну сферу ЮНІСЕФ у рамках надзвичайного реагування з лютого 2022 року сягне 84 млн євро.

"ЄС підтримує народ України, особливо найбільш вразливих дітей та сімей, які проживають у прифронтових районах. Ця підтримка напередодні зими є частиною нашого ширшого зобов’язання впевнитися, що життєво важливі послуги, необхідні для виживання та добробуту, залишатимуться доступними для тих, хто потребує їх найбільше", — повідомили в Офісі гуманітарної допомоги Євросоюзу в Україні. 

На які потреби спрямують зимову допомогу

Додатковий грошовий внесок від ЄС для ЮНІСЕФ планують спрямувати на такі потреби:

  1. Надання грошової допомоги для понад 2,7 тис. родин із дітьми, які мешкають за 10–20 км від лінії фронту на покриття фінансових витрат на опалення та електроенергію під час опалюваного сезону.
  2. Забезпечення комплексного супроводу випадків для найбільш вразливих родин, куди входитиме психологічна підтримка та психосоціальні сервіси для українських дітей із зони ризику, зокрема після російських атак, евакуації.
  3. На покриття витрат зі здійснення капітального ремонту та відновлення інфраструктури водопостачання, санітарії та опалення для забезпечення безперервності надання базових послуг для 1,75 млн громадян.
  4. На оперативне відновлення закладів освіти, що отримали ушкодження внаслідок атак, для повернення близько 4,5 тис. дітей до шкільної освіти в форматі очного/змішаного навчання. Також в 45 навчальних просторах обладнають безпечні для дітей укриття.

За інформацією UNICEF Ukraine, вкінці жовтня вже понад 37 тисяч домогосподарств, де є діти, отримали зимову фіндопомогу з населених пунктів поблизу лінії фронту.

Раніше ми писали про те, що в одному з регіонів громадянам нададуть фіндопомогу на зиму. Кошти передбачені на сплату комунпослуг з опалення. 

Також повідомлялося, що в одному з міст доступна допомога для вразливих категорій громадян від організації UNHCR Ukraine. Розмір виплат для кожного з родини становить 10,8 тис. грн. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
