Виплати від ЮНІСЕФ — ще більше родин з дітьми отримають допомогу на зиму

Гроші від ЮНІСЕФ на зиму — хто ще з родин отримає допомогу
У 2025 році українці отримають грошову допомогу на найнагальніші зимові потреби від представництва провідної організації у світі, що захищає права та інтереси дітей та молоді, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)/UNICEF Ukraine. Це стало можливо завдяки виділеним Європейським Союзом (ЄС) додатковим коштам у розмірі 5 млн євро.
Рішення ЄС про надання більше коштів ЮНІСЕФ
Як зазначається, Євросоюз надасть ЮНІСЕФ додаткові 5 млн євро для фінансування критично важливих потреб вразливих сімей з дітьми з українських прифронтових регіонів.
Завдяки новій сумі коштів сукупний внесок ЄС у гуманітарну сферу ЮНІСЕФ у рамках надзвичайного реагування з лютого 2022 року сягне 84 млн євро.
"ЄС підтримує народ України, особливо найбільш вразливих дітей та сімей, які проживають у прифронтових районах. Ця підтримка напередодні зими є частиною нашого ширшого зобов’язання впевнитися, що життєво важливі послуги, необхідні для виживання та добробуту, залишатимуться доступними для тих, хто потребує їх найбільше", — повідомили в Офісі гуманітарної допомоги Євросоюзу в Україні.
На які потреби спрямують зимову допомогу
Додатковий грошовий внесок від ЄС для ЮНІСЕФ планують спрямувати на такі потреби:
- Надання грошової допомоги для понад 2,7 тис. родин із дітьми, які мешкають за 10–20 км від лінії фронту на покриття фінансових витрат на опалення та електроенергію під час опалюваного сезону.
- Забезпечення комплексного супроводу випадків для найбільш вразливих родин, куди входитиме психологічна підтримка та психосоціальні сервіси для українських дітей із зони ризику, зокрема після російських атак, евакуації.
- На покриття витрат зі здійснення капітального ремонту та відновлення інфраструктури водопостачання, санітарії та опалення для забезпечення безперервності надання базових послуг для 1,75 млн громадян.
- На оперативне відновлення закладів освіти, що отримали ушкодження внаслідок атак, для повернення близько 4,5 тис. дітей до шкільної освіти в форматі очного/змішаного навчання. Також в 45 навчальних просторах обладнають безпечні для дітей укриття.
За інформацією UNICEF Ukraine, вкінці жовтня вже понад 37 тисяч домогосподарств, де є діти, отримали зимову фіндопомогу з населених пунктів поблизу лінії фронту.
