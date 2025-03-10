Выплаты от Help ukrainians — где предоставят помощь на детей в марте

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В марте 2025 года некоторые украинские семьи смогут получить денежную помощь от благотворительного фонда "Help ukrainians" на детей. Средства предоставят только уязвимым категориям граждан.

Об этом говорится на портале фонда.

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Подробнее о выплатах от Help ukrainians

Благотворительный фонд "Help ukrainians" ввел программу денежной помощи детям, пострадавшим в результате войны, а также семьям с детьми, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как отмечается, благотворительный фонд прилагает усилия для справедливого доступа украинцев к помощи, донорским ресурсам, особенно для тех, кто пострадал из-за войны, для беженцев и лиц, попавших в сложные жизненные обстоятельства.

Фонд оказывает помощь таким категориям:

детям с особыми потребностями, которым нужна специализированная помощь и поддержка;

детям на деоккупированных территориях или в прифронтовых населенных пунктах, где сложные условия жизни;

детям семей внутренних переселенцев, которые столкнулись с трудностями из-за переезда.

Как зарегистрироваться на денежную помощь

Все, кто подпадает под условия программы, должны заполнить специальную онлайн-форму.

Заявки смогут подать прямые родственники ребенка (отец, мать, сестра, брат, дед, бабушка) или законные опекуны. Размер финпомощи нужно будет согласовать с администрацией фонда, написав на е-mail.

Кроме заявления, нужно предоставить следующие документы (копии):

паспорт гражданина;

справку о присвоении идентификационного кода;

справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

свидетельство о рождении ребенка;

документ об установлении опекунства над ребенком.

Выплата помощи состоится путем перечисления средств на банковский номер IBAN.

"Благотворительный Фонд Помощи Украинцам, в зависимости от наличия средств на счете данной благотворительной программы, может приостановить, отменить, а также изменить вид, количество и сроки предоставления материальной помощи, а также изменить сумму, которая будет перечислена Заявителю, приостановить или отменить перечисление средств. Программа работает благодаря донорским взносам!" — добавили организаторы.

Напомним, в десяти регионах гражданам доступна финансовая помощь от Международной гуманитарной организации Mercy Corps. По этой программе можно получить до 3 тыс. долл.

Также мы писали, что у граждан есть возможность присоединиться к программе "Деньги за трудоустройство" (CFJ). Работодателям выплатят средства за трудоустроенных лиц по 14,3 тыс. грн.