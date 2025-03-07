Виплати від Mercy Corps — хто і де отримає 3 тис. доларів у березні

Людина тримає долари в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У десяти українських регіонах громадяни зможуть подати заявки на фінансову допомогу від Міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps. У рамках цієї програми передбачені виплати до 3 тис. доларів.

Про це інформують організатори на своєму сайті.

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Як зазначається, Mercy Corps за сприяння Фонду Говарда Баффета реалізує програму підтримки сільського господарства в Україні. Метою відповідного проєкту є допомога у відновленні фермерської діяльності та подоланні наслідків війни постраждалим місцевим та внутрішньо переміщеним громадянам через війну.

Програма охопить такі області:

Дніпропетровську;

Донецьку;

Запорізьку;

Кіровоградську;

Миколаївську;

Полтавську;

Сумську;

Харківську;

Херсонську;

Чернігівську.

Сума допомоги та як подати заявку

За умовами програми від Mercy Corps, у середньому учасники отримають по 3 тис. доларів фінансової допомоги. Водночас сума може бути більшою, якщо цього потребуватиме домогосподарство.

Організатори будуть проводити відбір учасників на конкурсній основі, зокрема, оцінюватимуть заявки, зважаючи на безпекові ризики.

Подати заявку на участь у програмі можна тільки після реєстрації на головній сторінці порталу.

"Для подачі заявки вам необхідно відповісти на запитання, які допоможуть нам ознайомитись із вашою поточною діяльністю та потребами, на які будуть спрямовані кошти допомоги. На цьому етапі не потрібно складати детальний бізнес-план", — пояснили в організації.

Mercy Corps надає грошову допомогу для бізнесу в усьому світі. Організація підтримала вже понад 750 тис. людей, котрі перебувають в Україні або були змушені шукати притулок за кордоном.

Раніше ми писали, що громадяни, які після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися на свою колишню адресу проживання в межах України чи з-за кордону, зможуть подати заявку на допомогу у розмірі 10,8 тис. грн. Така можливість буде доступна жителям Сумської області.

Також ми розповідали, що в українців є можливість взяти участь у програмі "Гроші за працевлаштування" (CFJ). Роботодавці зможуть отримувати за кожну працевлаштовану особу по 14,3 тис. грн щомісячно.