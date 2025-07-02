Выплаты до 3 тыс. долларов от Дании — какие условия программы

Деньги от Дании — как украинцам получить 3 тыс. долларов
В Николаеве граждане могут принять участие в программе поддержки бизнеса, в рамках которой предусмотрена денежная помощь на развитие собственного дела до 3 тыс. долларов. Проект реализуют при финансовой поддержке правительства Дании.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Условия программы помощи при поддержке Дании
"Есть бизнес-идея, но нет регистрации ФЛП? Это ваш шанс! Стартовала регистрация на участие в грантовой программе в рамках местного партнерства занятости", — говорится в сообщении.
Как отмечается, к участию в программе "Поддержка создания рабочих мест и развития социального диалога в Николаевской и Одесской областях" допускают только жителей Николаевского и Баштанского районов, которые хотят заниматься бизнесом во время войны в своей громаде.
В рамках программы граждане смогут получить гранты до 3 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте) на приобретение:
- необходимого для предприятия оборудования, инструментов, техники (доля в 80% от общего бюджета);
- нужного сырья, материалов, на аренду, услуги (доля до 20% от суммы).
Среди условий для участия в проекте:
- граждане не имеют ФЛП на время подачи заявки (готовность открыть после победы в конкурсе);
- обязательное пятидневное бесплатное обучение, написание бизнес-плана и подача пакета документов.
Приоритет предоставят:
- внутренним переселенцам, ветеранам, людям с инвалидностью и их семьям;
- одиноким родителям, многодетным семьям;
- семьям, где есть беременные женщины или младенцы;
- женщинам и людям в возрасте от 45 лет.
Не допустят к участию лиц с задолженностью, сфальсифицированными документами или связями с Россией.
Как подать заявку на участие в грантовом конкурсе
Согласно условиям программы по поддержке бизнеса, подать заявку может только кто-то один из домохозяйства.
Для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо заполнить специальную онлайн-форму. Заявки будут принимать до 10 августа 2025 года.
Детали по программе доступны по следующим контактам:
- Email: info@uabsc.org;
- Телефон: +38 067 143 1990.
Напомним, в Украине граждане могут получить разовую денежную выплату ко Дню Независимости. Осуществить регистрацию можно дистанционно через портал е-услуг ПФУ.
Ранее мы писали, что в Днепре для внутренне перемещенных лиц предоставлена возможность оформления помощи. Деньги предоставляют на покрытие расходов на аренду жилья.
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