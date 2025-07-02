Выплаты до 3 тыс. долларов от Дании — какие условия программы

Человек держит долларовые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Николаеве граждане могут принять участие в программе поддержки бизнеса, в рамках которой предусмотрена денежная помощь на развитие собственного дела до 3 тыс. долларов. Проект реализуют при финансовой поддержке правительства Дании.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

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Условия программы помощи при поддержке Дании

"Есть бизнес-идея, но нет регистрации ФЛП? Это ваш шанс! Стартовала регистрация на участие в грантовой программе в рамках местного партнерства занятости", — говорится в сообщении.

Как отмечается, к участию в программе "Поддержка создания рабочих мест и развития социального диалога в Николаевской и Одесской областях" допускают только жителей Николаевского и Баштанского районов, которые хотят заниматься бизнесом во время войны в своей громаде.

В рамках программы граждане смогут получить гранты до 3 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте) на приобретение:

необходимого для предприятия оборудования, инструментов, техники (доля в 80% от общего бюджета);

нужного сырья, материалов, на аренду, услуги (доля до 20% от суммы).

Среди условий для участия в проекте:

граждане не имеют ФЛП на время подачи заявки (готовность открыть после победы в конкурсе);

обязательное пятидневное бесплатное обучение, написание бизнес-плана и подача пакета документов.

Приоритет предоставят:

внутренним переселенцам, ветеранам, людям с инвалидностью и их семьям;

одиноким родителям, многодетным семьям;

семьям, где есть беременные женщины или младенцы;

женщинам и людям в возрасте от 45 лет.

Не допустят к участию лиц с задолженностью, сфальсифицированными документами или связями с Россией.

Как подать заявку на участие в грантовом конкурсе

Согласно условиям программы по поддержке бизнеса, подать заявку может только кто-то один из домохозяйства.

Для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо заполнить специальную онлайн-форму. Заявки будут принимать до 10 августа 2025 года.

Детали по программе доступны по следующим контактам:

Email: info@uabsc.org;

Телефон: +38 067 143 1990.

Напомним, в Украине граждане могут получить разовую денежную выплату ко Дню Независимости. Осуществить регистрацию можно дистанционно через портал е-услуг ПФУ.

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