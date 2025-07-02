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Деньги от Дании — как украинцам получить 3 тыс. долларов

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 11:00
Выплаты до 3 тыс. долларов от Дании — какие условия программы
Человек держит долларовые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Николаеве граждане могут принять участие в программе поддержки бизнеса, в рамках которой предусмотрена денежная помощь на развитие собственного дела до 3 тыс. долларов. Проект реализуют при финансовой поддержке правительства Дании.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

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Условия программы помощи при поддержке Дании

"Есть бизнес-идея, но нет регистрации ФЛП? Это ваш шанс! Стартовала регистрация на участие в грантовой программе в рамках местного партнерства занятости", — говорится в сообщении.

Как отмечается, к участию в программе "Поддержка создания рабочих мест и развития социального диалога в Николаевской и Одесской областях" допускают только жителей Николаевского и Баштанского районов, которые хотят заниматься бизнесом во время войны в своей громаде.

В рамках программы граждане смогут получить гранты до 3 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте) на приобретение:

  • необходимого для предприятия оборудования, инструментов, техники (доля в 80% от общего бюджета);
  • нужного сырья, материалов, на аренду, услуги (доля до 20% от суммы).

Среди условий для участия в проекте:

  • граждане не имеют ФЛП на время подачи заявки (готовность открыть после победы в конкурсе);
  • обязательное пятидневное бесплатное обучение, написание бизнес-плана и подача пакета документов.

Приоритет предоставят:

  • внутренним переселенцам, ветеранам, людям с инвалидностью и их семьям;
  • одиноким родителям, многодетным семьям;
  • семьям, где есть беременные женщины или младенцы;
  • женщинам и людям в возрасте от 45 лет.

Не допустят к участию лиц с задолженностью, сфальсифицированными документами или связями с Россией.

Как подать заявку на участие в грантовом конкурсе

Согласно условиям программы по поддержке бизнеса, подать заявку может только кто-то один из домохозяйства.

Для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо заполнить специальную онлайн-форму. Заявки будут принимать до 10 августа 2025 года.

Детали по программе доступны по следующим контактам:

  • Email: info@uabsc.org;
  • Телефон: +38 067 143 1990.

Напомним, в Украине граждане могут получить разовую денежную выплату ко Дню Независимости. Осуществить регистрацию можно дистанционно через портал е-услуг ПФУ.

Ранее мы писали, что в Днепре для внутренне перемещенных лиц предоставлена возможность оформления помощи. Деньги предоставляют на покрытие расходов на аренду жилья.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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