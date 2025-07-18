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Главная Финансы Деньги от Дании — где украинцам окажут помощь в 124 тыс. грн

Деньги от Дании — где украинцам окажут помощь в 124 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 08:00
Выплаты до 124 тыс. грн — где продолжается регистрация на помощь от Дании
Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До 10 августа 2025 года у части украинских граждан есть возможность зарегистрироваться в грантовой программе, которая призвана помочь развитию предпринимательства. Проект реализуют в Николаеве при финансовой поддержке правительства Дании.

Об этом сообщает пресс-центр Николаевского городского совета.

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Согласно условиям, программа рассчитана оказывать поддержку местным предпринимателям в развитии собственного дела.

Участниками программы, которым предусмотрена финансовая помощь, могут стать граждане, которые имеют бизнес-идеи и намерены заниматься предпринимательством во время войны. Речь идет о жителях:

  • Николаевского района;
  • Баштанского района.

По проекту, граждане смогут получить гранты в размере до 124 тыс. грн (3 тыс. долларов). Их можно будет потратить на приобретение:

  • оборудования, инструментов, техники (доля бюджета в 80%);
  • сырье, материалы, аренду помещения, услуг (доля в 20%).

В проекте могут принять участие только граждане, которые:

  • не имеют регистрации как ФЛП и готовы открыть после участия в конкурсе;
  • готовы пройти обучение, есть бизнес-план и готовы собрать нужный пакет документов.

Первоочередность предоставят уязвимым категориям граждан:

  • переселенцам, ветеранам, лицам с инвалидностью и их семьям;
  • одиноким родителям/многодетным семьям;
  • семьям с беременными женщинами, младенцами;
  • женщинам и людям в возрасте от 45 лет.

Не допустят к конкурсу граждан, которые имеют долги, сфальсифицированные документы или имеют связи с РФ.

Как подать заявку на участие в программе

Для того, чтобы принять участие в грантовом проекте при поддержке Дании, необходимо заполнить специальную форму. Регистрация продлится до 10 августа 2025 года.

Уточнить сведения можно по следующим контактам:

  • Email: info@uabsc.org;
  • Телефон: +38 067 143 1990.

"Программа внедряется Всеукраинской общественной организацией "Украинская Ассоциация Центров Поддержки Бизнеса" (УАЦПБ) в сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ) при финансовой поддержке Правительства Дании", — добавили в горсовете.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области действует программа поддержки бизнеса, в рамках которой выплатят до 100 тыс. грн. Она рассчитана на уязвимые категории граждан.

Также мы рассказывали, что в Запорожье можно зарегистрироваться на получение выплат от УВКБ ООН. Программа помощи предусматривает предоставление финпомощи в 10,8 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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