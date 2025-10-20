Виплати від Червоного Хреста у 23 тис. грн — які умови та необхідні документи

Мобільна бригада Червоного Хреста України. Фото: redcross.org.ua

В одному з регіонів громадяни можуть взяти участь у програмі грантової підтримки від Українського Червоного Хреста. В її рамках передбачене надання грошової допомоги домогосподарствам, які постраждали від наслідків війни, на підтримку сільськогосподарської життєдіяльності на зимовий період.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації.

Що варто знати про програму допомоги від Червоного Хреста

Як зазначається, йдеться про надання допомоги домогосподарствам в Садівській сільській громаді Сумського району Сумської області в рамках проєкту "Підготовка до зими — 2025-2026". Вона передбачає надання коштів на утеплення загонів для свійської худоби, а також отримання професійних консультацій від ветеринарів:

Ветпослуги для корів, коней, кіз, овець, свиней, хутрових звірів, окрім домашніх собак, котів. Фінансові гранти на утеплення загонів на зимовий період у розмірі близько 23 тис. грн.

Долучитися до програми можуть жителі, які мешкають в населених пунктах громади, мають мотивацію та досвід ведення тваринництва, фізично можуть вести сільськогосподарську діяльність, а також мають велику рогату худобу, коней (від однієї голови), дрібну рогату худобу, свиней (від двох голів), дрібних тварин — кролів, хутрових звірів (від 20 голів).

Важлива відсутність подібної підтримки від інших гуманітарних організацій у 2025 році. Потрібно мати вразливість у такому вигляді:

внутрішньо переміщені особи (після 24 лютого 2022 року);

батьки або опікуни, що виховують від двох неповнолітніх дітей;

самотні батьки або опікуни, які виховують неповнолітніх дітей;

в родині є особи з інвалідністю, люди старше 65 років;

самотні жінки;

громадяни, які були демобілізовані після 24 лютого 2022 року;

малозабезпечені родини.

Реєстрація на допомогу та необхідні документи

Громадяни, які хочуть взяти участь у програмі грантової підтримки від Українського Червоного Хреста, повинні подати документи до 22 жовтня 2025 року. А саме:

довідку, де підтверджується фактичний склад домогосподарства;

паспорт старого чи нового зразка (оригінал);

довідку про місце реєстрації;

ідентифікаційні коди;

виписку з банку з IBAN;

документи, де вказаний наявний критерій вразливості.

Всі охочі мають попередньо заповнити спеціальну онлайн-анкету.

Всі деталі можна уточнити за контактами у будні з 10:00 до 15:00:

+38 (067) 356-51-52;

+38 (095) 570-37-53.

Раніше ми писали, що, ті, хто бажає отримати фіндопомогу від Норвезької ради у справах біженців, мають змогу самі перевірити статус поданої заявки. Надано спеціальну інструкцію.

Також ми розповідали про реалізацію проєкту підтримки громадян у Херсонській області. Кошти на розвиток власної справи нададуть за рахунок фінансування Британії.