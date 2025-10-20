Відео
Україна
Дата публікації: 20 жовтня 2025 11:00
Оновлено: 11:07
Виплати від Червоного Хреста у 23 тис. грн — які умови та необхідні документи
Мобільна бригада Червоного Хреста України. Фото: redcross.org.ua

В одному з регіонів громадяни можуть взяти участь у програмі грантової підтримки від Українського Червоного Хреста. В її рамках передбачене надання грошової допомоги домогосподарствам, які постраждали від наслідків війни, на підтримку сільськогосподарської життєдіяльності на зимовий період.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації.

Читайте також:

Що варто знати про програму допомоги від Червоного Хреста

Як зазначається, йдеться про надання допомоги домогосподарствам в Садівській сільській громаді Сумського району Сумської області в рамках проєкту "Підготовка до зими — 2025-2026". Вона передбачає надання коштів на утеплення загонів для свійської худоби, а також отримання професійних консультацій від ветеринарів:

  1. Ветпослуги для корів, коней, кіз, овець, свиней, хутрових звірів, окрім домашніх собак, котів.
  2. Фінансові гранти на утеплення загонів на зимовий період у розмірі близько 23 тис. грн.

Долучитися до програми можуть жителі, які мешкають в населених пунктах громади, мають мотивацію та досвід ведення тваринництва, фізично можуть вести сільськогосподарську діяльність, а також мають велику рогату худобу, коней (від однієї голови), дрібну рогату худобу, свиней (від двох голів), дрібних тварин — кролів, хутрових звірів (від 20 голів).

Важлива відсутність подібної підтримки від інших гуманітарних організацій у 2025 році. Потрібно мати вразливість у такому вигляді:

  • внутрішньо переміщені особи (після 24 лютого 2022 року);
  • батьки або опікуни, що виховують від двох неповнолітніх дітей;
  • самотні батьки або опікуни, які виховують неповнолітніх дітей;
  • в родині є особи з інвалідністю, люди старше 65 років;
  • самотні жінки;
  • громадяни, які були демобілізовані після 24 лютого 2022 року;
  • малозабезпечені родини.

Реєстрація на допомогу та необхідні документи

Громадяни, які хочуть взяти участь у програмі грантової підтримки від Українського Червоного Хреста, повинні подати документи до 22 жовтня 2025 року. А саме:

  • довідку, де підтверджується фактичний склад домогосподарства;
  • паспорт старого чи нового зразка (оригінал);
  • довідку про місце реєстрації;
  • ідентифікаційні коди;
  • виписку з банку з IBAN;
  • документи, де вказаний наявний критерій вразливості.

Всі охочі мають попередньо заповнити спеціальну онлайн-анкету.

Всі деталі можна уточнити за контактами у будні з 10:00 до 15:00:

  • +38 (067) 356-51-52;
  • +38 (095) 570-37-53.

Раніше ми писали, що, ті, хто бажає отримати фіндопомогу від Норвезької ради у справах біженців, мають змогу самі перевірити статус поданої заявки. Надано спеціальну інструкцію.

Також ми розповідали про реалізацію проєкту підтримки громадян у Херсонській області. Кошти на розвиток власної справи нададуть за рахунок фінансування Британії. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
