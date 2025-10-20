Виплати від Червоного Хреста у 23 тис. грн — які умови та необхідні документи

Гроші від Червоного Хреста України — хто отримає 23 тис. грн
В одному з регіонів громадяни можуть взяти участь у програмі грантової підтримки від Українського Червоного Хреста. В її рамках передбачене надання грошової допомоги домогосподарствам, які постраждали від наслідків війни, на підтримку сільськогосподарської життєдіяльності на зимовий період.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації.
Що варто знати про програму допомоги від Червоного Хреста
Як зазначається, йдеться про надання допомоги домогосподарствам в Садівській сільській громаді Сумського району Сумської області в рамках проєкту "Підготовка до зими — 2025-2026". Вона передбачає надання коштів на утеплення загонів для свійської худоби, а також отримання професійних консультацій від ветеринарів:
- Ветпослуги для корів, коней, кіз, овець, свиней, хутрових звірів, окрім домашніх собак, котів.
- Фінансові гранти на утеплення загонів на зимовий період у розмірі близько 23 тис. грн.
Долучитися до програми можуть жителі, які мешкають в населених пунктах громади, мають мотивацію та досвід ведення тваринництва, фізично можуть вести сільськогосподарську діяльність, а також мають велику рогату худобу, коней (від однієї голови), дрібну рогату худобу, свиней (від двох голів), дрібних тварин — кролів, хутрових звірів (від 20 голів).
Важлива відсутність подібної підтримки від інших гуманітарних організацій у 2025 році. Потрібно мати вразливість у такому вигляді:
- внутрішньо переміщені особи (після 24 лютого 2022 року);
- батьки або опікуни, що виховують від двох неповнолітніх дітей;
- самотні батьки або опікуни, які виховують неповнолітніх дітей;
- в родині є особи з інвалідністю, люди старше 65 років;
- самотні жінки;
- громадяни, які були демобілізовані після 24 лютого 2022 року;
- малозабезпечені родини.
Реєстрація на допомогу та необхідні документи
Громадяни, які хочуть взяти участь у програмі грантової підтримки від Українського Червоного Хреста, повинні подати документи до 22 жовтня 2025 року. А саме:
- довідку, де підтверджується фактичний склад домогосподарства;
- паспорт старого чи нового зразка (оригінал);
- довідку про місце реєстрації;
- ідентифікаційні коди;
- виписку з банку з IBAN;
- документи, де вказаний наявний критерій вразливості.
Всі охочі мають попередньо заповнити спеціальну онлайн-анкету.
Всі деталі можна уточнити за контактами у будні з 10:00 до 15:00:
- +38 (067) 356-51-52;
- +38 (095) 570-37-53.
