Выплаты для украинцев — где доступны гранты до 100 тыс. грн

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Николаеве и области Украинский Красный Крест реализует программу помощи по поддержке предпринимательства во время войны. Она предусматривает предоставление грантов на ведение бизнеса в размере 100 тыс. грн (2,4 тыс. долларов).

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Николаевской областной организации Общества Красного Креста Украины в Facebook.

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Речь идет о возможности для граждан принять участие в "Программе микрогрантов для поддержки уязвимых слоев населения в Украине", которая охватывает Николаевский регион. Речь идет о таких категориях граждан:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с регистрацией в регионе;

демобилизованные военные;

члены семей военнослужащих.

Денежная помощь рассчитана на домохозяйства с трудным финансовым положением с такими уязвимостями:

для лиц с инвалидностью;

для одиноких матерей или отцов, воспитывающих малолетних детей;

для домохозяйств, где есть люди с инвалидностью или граждане пожилого возраста;

для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми;

для лиц предпенсионного/пенсионного возраста;

для граждан в возрасте до 35 лет, которые не работают и не учатся;

для безработных;

для членов семей пленных, погибших или пропавших без вести.

Согласно условиям проекта, организаторы отберут 40 лучших идей бизнеса, которым будут гарантировать финансирование в 100 тыс. грн в две волны:

во время первой волны — 50% размера грантовой помощи;

во время второй волны — в случае успешного выполнения бизнес-плана остальные 50%.

Объявление. Источник: Украинский Красный Крест

Как принять участие в грантовой программе

Подать заявку на участие в программе от Украинского Красного Креста можно до 15 августа 2025 года. Для этого необходимо заполнить специальную анкету.

"Только один член домохозяйства может получить поддержку. Заявители, которые были участниками грантовых программ ОККУ за последние 12 месяцев до даты публикации Условий участия, не будут включены в конкурс на получение грантовой поддержки", — добавили организаторы.

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