Виплати для українців — де приймають заявки на гранти до 1,3 тис. доларів

Купюри іноземної валюти у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До 28 липня 2025 року деякі українські громадяни можуть отримати грошову допомогу до 1,3 тис. доларів на створення або розвиток власної справи. Реалізують грантову програму з підтримки підприємництва у Хмельницькій області.

Про це повідомляє місцевий Центр зайнятості у соцмережі Facebook.

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Програма допомоги, в рамках якої можна отримати кошти на розширення та відновлення бізнесу, є ініціативою громадської організації "Подільський центр "Гендерна рада" та JERU (Спільне реагування на надзвичайні ситуації в Україні).

Зареєструватися у проєкті з надання мікрогрантів можуть підприємці з Хмельницької та Красилівської громад. Також запрошують початківців, які мріють запустити власну справу.

Заявники повинні відповідати таким вимогам:

є бажання вести підприємницьку діяльність у вищевказаних громадах;

мають навички/досвід у відповідній сфері;

мають одну з категорій вразливостей.

Пріоритетними будуть такі категорії громадян:

вимушені переселенці (ВПО);

самотні батьки/матері;

домогосподарства, де є вагітні жінки і/або немовля (до пів року);

домогосподарства, які постраждали через війну;

багатодітні сім'ї (від трьох дітей);

люди з інвалідністю або домогосподарства, де є особи з інвалідністю;

ветерани війни;

родини військових, рідні зниклих безвісти;

домогосподарства із низьким рівнем доходу.

Реєстрація бізнесу не є обов’язковою умовою для участі в проєкті.

Сума гранту та як подати заявку для участі у програмі

Організатори зазначають, що громадяни зможуть отримати на створення або розвиток справи різні гранти до 54 тис. грн (1,28 тис. доларів).

Відбір буде відбуватися на конкурсній основі. Для реєстрації необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету. Дедлайн подачі заявок: 28 липня 2025 року (включно).

Передбачені такі етапи відбору:

перевірка на відповідність критеріям відбору;

візит представників організації до заявника;

прийняття рішення оціночним комітетом.

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Також ми розповідали, що в одному з міст приймають заявки на участь у програмі від УВКБ ООН. Кошти передбачені для біженців та внутрішньо переміщених осіб (ВПО).