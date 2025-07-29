Виплати для українців — де доступні гранти до 100 тис. грн

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Миколаєві та області Український Червоний Хрест реалізує програму допомоги з підтримки підприємництва під час війни. Вона передбачає надання грантів на ведення бізнесу у розмірі 100 тис. грн (2,4 тис. доларів).

Про це йдеться у повідомленні пресцентру Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України у Facebook.

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Детальніше про програму Червоного Хреста

Йдеться про можливість для громадян взяти участь у "Програмі мікрогрантів для підтримки вразливих верств населення в Україні", яка охоплює Миколаївський регіон. Йдеться про такі категорії громадян:

внутрішньо переміщені особи (ВПО) з реєстрацією в регіоні;

демобілізовані військові;

члени родин військовослужбовців.

Грошова допомога розрахована на домогосподарства зі скрутним фінансовим становищем з такими вразливостями:

для осіб з інвалідністю;

для самотніх матерів чи батьків, які виховують малолітніх дітей;

для домогосподарств, де є люди з інвалідністю чи громадяни похилого віку;

для родин з двома і більше неповнолітніми дітьми;

для осіб передпенсійного/пенсійного віку;

для громадян віком до 35 років, які не працюють та не навчаються;

для безробітних;

для членів родин полонених, загиблих чи зниклих безвісти.

Згідно з умовами проєкту, організатори відберуть 40 найкращих ідей з бізнесу, яким гарантуватимуть фінансування у 100 тис. грн у дві хвилі:

під час першої хвилі — 50% розміру грантової допомоги;

під час другої хвилі — у разі успішного виконання бізнес-плану решту 50%.

Оголошення. Джерело: Український Червоний Хрест

Як взяти участь у грантовій програмі

Подати заявку на участь у програмі від Українського Червоного Хреста можна до 15 серпня 2025 року. Для цього необхідно заповнити спеціальну анкету.

"Лише один член домогосподарства може отримати підтримку. Заявники, які були учасниками грантових програм ТЧХУ за останні 12 місяців до дати публікації Умов участі, не будуть включені до конкурсу на отримання грантової підтримки", — додали організатори.

Раніше ми писали, що Естонська рада у справах біженців реалізує програму допомоги на Полтавщині до 1 серпня. В її рамках можна отримати на ведення домогосподарства до 42 тис. грн.

Також ми розповідали, що громадяни у Хмельницькій області можуть оформити фінансову допомогу. Виплати до 54 тис. грн нададуть на власну справу.