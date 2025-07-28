Виплати від ERC Ukraine — хто і де зможе отримати 42 тис. грн

Фіндопомога від ERC Ukraine — хто зможе отримати та яка сума
Естонська рада у справах біженців в Україні (ERC Ukraine) надасть грошову допомогу деяким громадам у Полтавській області. Заявки прийматимуть до 1 серпня 2025 року.
Про це інформує пресслужба організації у соцмережі Facebook.
Хто має право на допомогу від ERC Ukraine
Як зазначається, йдеться про "Програму екстреної підтримки засобів до існування", в рамках якої нададуть допомогу постраждалим від війни та вразливим категоріям громадян.
У Полтавській області подати заявки на допомогу зможуть жителі громад Лубенського і Миргородського районів.
На виплати зможуть розраховувати родини, у яких немає постійного джерела доходу. Кошти передбачені на:
- ведення сільського господарства;
- виробництво харчової продукції;
- надання послуг.
Виплати передбачені для громадян, які мають такі категорії вразливості:
- внутрішні переселенці;
- неповні родини з дітьми до 18 років;
- багатодітні родини з дітьми (від трьох дітей);
- родина має дітей віком до двох років;
- у домогосподарстві є особи з інвалідністю першої-другої групи;
- сім’я має осіб з тяжкими хворобами, що потребують лікування;
- родина складається тільки з осіб похилого віку (60+);
- сім’я має пошкоджене чи повністю зруйноване житло;
- у домогосподарстві є поранені чи загиблі внаслідок бойових дій;
- сім’я має осіб віком 18-49 років, які є безробітними;
- є мінімум одна безробітна особа віком 50-59 років;
- сім’я має хоча б одну людину з хронічною хворобою, що заважає працювати.
"Під час інформаційних сесій працівники Естонської ради у справах біженців детально розповіли, хто може отримати грошову допомогу та на які види господарської діяльності, як правильно заповнити заявку на програму і надати звітність після отримання коштів", — повідомили організатори.
Сума допомоги та як подати заявку для участі у програмі
За інформацією Естонської ради у справах біженців, грантова допомога надається безкоштовно. Зареєструватися на допомогу можна буде до 1 серпня 2025 року.
Відібраним домогосподарствам виплатять до 42 тис. грн допомоги.
Подати заявку на програму можна буде як онлайн, так і фізично. Для цього у громадах організатори залишили бланки для заявок та спеціальні бокси, куди можна буде їх покласти.
Раніше ми писали, що у Дніпропетровській області жителям надано можливість отримати допомогу на купівлю твердого палива. В рамках програми можна буде отримати до 19 тис. грн.
Також ми розповідали, що українським громадянам виплатять фіндопомогу до 1,3 тис. доларів. Гроші нададуть у Хмельницькій області на власну справу.
Читайте Новини.LIVE!