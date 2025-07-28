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Головна Фінанси Фіндопомога від ERC Ukraine — хто зможе отримати та яка сума

Фіндопомога від ERC Ukraine — хто зможе отримати та яка сума

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 11:00
Виплати від ERC Ukraine — хто і де зможе отримати 42 тис. грн
Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Естонська рада у справах біженців в Україні (ERC Ukraine) надасть грошову допомогу деяким громадам у Полтавській області. Заявки прийматимуть до 1 серпня 2025 року.

Про це інформує пресслужба організації у соцмережі Facebook.

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Як зазначається, йдеться про "Програму екстреної підтримки засобів до існування", в рамках якої нададуть допомогу постраждалим від війни та вразливим категоріям громадян.

У Полтавській області подати заявки на допомогу зможуть жителі громад Лубенського і Миргородського районів.

На виплати зможуть розраховувати родини, у яких немає постійного джерела доходу. Кошти передбачені на:

  • ведення сільського господарства;
  • виробництво харчової продукції;
  • надання послуг.

Виплати передбачені для громадян, які мають такі категорії вразливості:

  • внутрішні переселенці;
  • неповні родини з дітьми до 18 років;
  • багатодітні родини з дітьми (від трьох дітей);
  • родина має дітей віком до двох років;
  • у домогосподарстві є особи з інвалідністю першої-другої групи;
  • сім’я має осіб з тяжкими хворобами, що потребують лікування;
  • родина складається тільки з осіб похилого віку (60+);
  • сім’я має пошкоджене чи повністю зруйноване житло;
  • у домогосподарстві є поранені чи загиблі внаслідок бойових дій;
  • сім’я має осіб віком 18-49 років, які є безробітними;
  • є мінімум одна безробітна особа віком 50-59 років;
  • сім’я має хоча б одну людину з хронічною хворобою, що заважає працювати.

"Під час інформаційних сесій працівники Естонської ради у справах біженців детально розповіли, хто може отримати грошову допомогу та на які види господарської діяльності, як правильно заповнити заявку на програму і надати звітність після отримання коштів", — повідомили організатори.

Сума допомоги та як подати заявку для участі у програмі

За інформацією Естонської ради у справах біженців, грантова допомога надається безкоштовно. Зареєструватися на допомогу можна буде до 1 серпня 2025 року. 

Відібраним домогосподарствам виплатять до 42 тис. грн допомоги. 

Подати заявку на програму можна буде як онлайн, так і фізично. Для цього у громадах організатори залишили бланки для заявок та спеціальні бокси, куди можна буде їх покласти.

Раніше ми писали, що у Дніпропетровській області жителям надано можливість отримати допомогу на купівлю твердого палива. В рамках програми можна буде отримати до 19 тис. грн. 

Також ми розповідали, що українським громадянам виплатять фіндопомогу до 1,3 тис. доларів. Гроші нададуть у Хмельницькій області на власну справу. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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