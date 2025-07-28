Виплати від ERC Ukraine — хто і де зможе отримати 42 тис. грн

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Естонська рада у справах біженців в Україні (ERC Ukraine) надасть грошову допомогу деяким громадам у Полтавській області. Заявки прийматимуть до 1 серпня 2025 року.

Про це інформує пресслужба організації у соцмережі Facebook.

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Як зазначається, йдеться про "Програму екстреної підтримки засобів до існування", в рамках якої нададуть допомогу постраждалим від війни та вразливим категоріям громадян.

У Полтавській області подати заявки на допомогу зможуть жителі громад Лубенського і Миргородського районів.

На виплати зможуть розраховувати родини, у яких немає постійного джерела доходу. Кошти передбачені на:

ведення сільського господарства;

виробництво харчової продукції;

надання послуг.

Виплати передбачені для громадян, які мають такі категорії вразливості:

внутрішні переселенці;

неповні родини з дітьми до 18 років;

багатодітні родини з дітьми (від трьох дітей);

родина має дітей віком до двох років;

у домогосподарстві є особи з інвалідністю першої-другої групи;

сім’я має осіб з тяжкими хворобами, що потребують лікування;

родина складається тільки з осіб похилого віку (60+);

сім’я має пошкоджене чи повністю зруйноване житло;

у домогосподарстві є поранені чи загиблі внаслідок бойових дій;

сім’я має осіб віком 18-49 років, які є безробітними;

є мінімум одна безробітна особа віком 50-59 років;

сім’я має хоча б одну людину з хронічною хворобою, що заважає працювати.

"Під час інформаційних сесій працівники Естонської ради у справах біженців детально розповіли, хто може отримати грошову допомогу та на які види господарської діяльності, як правильно заповнити заявку на програму і надати звітність після отримання коштів", — повідомили організатори.

Сума допомоги та як подати заявку для участі у програмі

За інформацією Естонської ради у справах біженців, грантова допомога надається безкоштовно. Зареєструватися на допомогу можна буде до 1 серпня 2025 року.

Відібраним домогосподарствам виплатять до 42 тис. грн допомоги.

Подати заявку на програму можна буде як онлайн, так і фізично. Для цього у громадах організатори залишили бланки для заявок та спеціальні бокси, куди можна буде їх покласти.

Раніше ми писали, що у Дніпропетровській області жителям надано можливість отримати допомогу на купівлю твердого палива. В рамках програми можна буде отримати до 19 тис. грн.

Також ми розповідали, що українським громадянам виплатять фіндопомогу до 1,3 тис. доларів. Гроші нададуть у Хмельницькій області на власну справу.