Гранты от Красного Креста — кто может подать заявку на участие в программе

Евровалюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине граждане могут получить финансовую помощь от Красного Креста для создания, восстановления или развития собственного дела. Для этого до 7 мая 2025 года следует подать заявку на получение микрогрантов.

Об этом информирует пресс-служба Красного Креста Украины в Facebook.

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Подробнее о программе микрогрантов

Как отмечается, украинцы могут присоединиться к программе поддержки микропредпринимательства "Перезагрузка", целью которой является оказание помощи уязвимым категориям населения в предпринимательстве.

"Из-за войны тысячи людей были вынуждены покинуть дома, потеряли работу или бизнес, а некоторые — все одновременно. Именно поэтому Украинский Красный Крест воплощает программу "Перезагрузка", одно из направлений которой — поддержка микропредпринимательских инициатив", — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться в программе могут следующие категории граждан:

переселенцы, которые переехали в начале полномасштабной войны во Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Винницкую, Черкасскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Полтавскую, Николаевскую область и Киев. Они должны иметь возможность в дальнейшем осуществлять свою деятельность (создание, развитие или восстановление релоцированного бизнеса);

местные граждане, пострадавшие в результате агрессии РФ (ветераны с семьями, граждане, которые потеряли бизнес или работу).

Средства предоставят трудоспособным членам домохозяйств 18-65 лет, которые имеют такие уязвимости:

в семье есть пожилые люди (от 65 лет) или лица с инвалидностью первой и второй групп;

есть двое и более несовершеннолетних детей;

одинокие родители (согласно ст. 135 Семейного кодекса);

безработные.

Объявление. Источник: Красный Крест

Как подать заявку на помощь

Подавать заявки можно до 7 мая 2025 года. Уточнить детали можно в активационном пункте по месту жительства.

Также узнать больше о программе можно, обратившись на горячую линию Украинского Красного Креста (кнопка 4): 0 (800) 332 656.

"Программа "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства" реализована при поддержке Испанского, Датского и Швейцарского Красного Креста", — добавили организаторы.

Ранее сообщалось, что часть жителей Черниговской области может получить всестороннюю помощь от БФ "Право на защиту" при финансовой поддержке Швейцарии. В частности, гражданам оказывают помощь в случае потери родных из-за обстрелов.

Также писали, что весной в двух регионах проходит грантовый конкурс по поддержке женщин. В его рамках предоставят финпомощь в 7,6 тыс. долларов.