Выплаты для украинцев — где доступна помощь от Caritas

Деньги от Caritas — где стартовала регистрация на гранты
Каритас Чешской Республики в Украине (Caritas Czech Republic in Ukraine) открыл отбор на программу грантов на обучение и повышение квалификации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Программа охватывает три области.
Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда.
Подробнее о грантовой программе
Проект по предоставлению грантов на обучение и повышение квалификации Caritas Czech Republic in Ukraine реализует:
- в Закарпатской области;
- в Ивано-Франковской области;
- во Львовской области.
Принять участие в программе могут:
- внутренние переселенцы после 24 февраля 2022 года;
- жители вышеуказанных областей;
- кто стремится к новым знаниям для собственного развития.
"Это возможность бесплатно получить навыки для новой работы, карьеры или бизнеса. Чему учиться и где — выбираете вы!" — сообщают организаторы.
Как зарегистрироваться в проекте
Граждане, желающие принять участие в программе от Caritas Czech Republic in Ukraine, должны самостоятельно найти и определить для себя направление курсов и заведение или организацию для своего обучения, также необходимо обосновать свой выбор в анкете на грант.
Регистрация в конкурсе продлится до 1 мая 2025 года. Украинцы должны заполнить специальную онлайн-форму.
Ранее мы сообщали, что гражданам доступна денежная помощь на лечение. Речь идет о тех, кто пострадал в результате российской агрессии или потерял родных во время войны.
Также мы писали, что от Датского агентства международного развития в одной из областей граждане могут получить помощь. Деньги предусмотрены на различные первоочередные нужды.
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