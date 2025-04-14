Выплаты для украинцев — где доступна помощь от Caritas

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Каритас Чешской Республики в Украине (Caritas Czech Republic in Ukraine) открыл отбор на программу грантов на обучение и повышение квалификации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Программа охватывает три области.

Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда.

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Подробнее о грантовой программе

Проект по предоставлению грантов на обучение и повышение квалификации Caritas Czech Republic in Ukraine реализует:

в Закарпатской области;

в Ивано-Франковской области;

во Львовской области.

Принять участие в программе могут:

внутренние переселенцы после 24 февраля 2022 года;

жители вышеуказанных областей;

кто стремится к новым знаниям для собственного развития.

"Это возможность бесплатно получить навыки для новой работы, карьеры или бизнеса. Чему учиться и где — выбираете вы!" — сообщают организаторы.

Как зарегистрироваться в проекте

Граждане, желающие принять участие в программе от Caritas Czech Republic in Ukraine, должны самостоятельно найти и определить для себя направление курсов и заведение или организацию для своего обучения, также необходимо обосновать свой выбор в анкете на грант.



Регистрация в конкурсе продлится до 1 мая 2025 года. Украинцы должны заполнить специальную онлайн-форму.

Объявление. Источник: Caritas

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