Выплаты детям — как получить 11 тыс. грн от благотворителей весной

Деньги от благотворителей — где выплачивают 11 тыс. грн для детей
Украинские семьи, где дети получили ранения, могут оформить денежную помощь в размере 11 тыс. грн. Выплаты предоставит благотворительная организация "СОС Дитячі Містечка Україна".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации в Facebook.
Подробнее о программе помощи для раненых детей
Там отметили, что организация прилагает максимум усилий для того, чтобы раненые дети и их семьи быстро и безболезненно вышли из кризиса, социализировались и восстановились.
"В рамках программы "Поддержка детей, получивших ранения из-за военных действий" нам удалось помочь почти 500 детям", — говорится в сообщении.
Помощь выплачивают один раз на каждого ребенка, который был ранен, а именно: получил повреждение от взрывчатых веществ, снарядов или оружия во время российской агрессии.
Также фонд обеспечивает предоставление:
- реабилитации в лучших профильных учреждениях здравоохранения;
- помощи с медикаментами и средствами реабилитации;
- медицинского обследования;
- психологической и логопедической помощи;
- онлайн-занятий по учебной программе;
- гуманитарной помощи;
- юридической помощи.
Другие детали и как получить помощь для детей
Также организация в рамках проекта поддержки детей, получивших ранения из-за агрессии РФ обустроила два детских пространства в заведении "Охматдет":
- стационарное отделение, адрес: по ул. Черновола, 28/1, Киев;
- поликлиника, адрес: ул. Сретенская, 7-9, Киев.
Для того, чтобы оформить денежную помощь для семей, в которых есть дети, получившие ранения из-за войны, нужно заполнить специальную онлайн-анкету.
Детали можно уточнить по номеру телефона:
- +38 (095) 790-14-16.
Ранее мы писали, что некоторые граждане имеют проблемы с получением помощи за рождение детей. Трудности ждут тех, кто выехал за границу из-за войны и родил детей в других государствах.
Также мы сообщали, что украинские женщины могут принять участие в конкурсе по программе "Создано Женщинами 2025". В ее рамках можно получить приз в размере 150 тыс. грн.
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