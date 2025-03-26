Выплаты детям — как получить 11 тыс. грн от благотворителей весной

Малолетние дети играют с куклами. Фото: Freepik

Украинские семьи, где дети получили ранения, могут оформить денежную помощь в размере 11 тыс. грн. Выплаты предоставит благотворительная организация "СОС Дитячі Містечка Україна".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации в Facebook.

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Подробнее о программе помощи для раненых детей

Там отметили, что организация прилагает максимум усилий для того, чтобы раненые дети и их семьи быстро и безболезненно вышли из кризиса, социализировались и восстановились.

"В рамках программы "Поддержка детей, получивших ранения из-за военных действий" нам удалось помочь почти 500 детям", — говорится в сообщении.

Помощь выплачивают один раз на каждого ребенка, который был ранен, а именно: получил повреждение от взрывчатых веществ, снарядов или оружия во время российской агрессии.

Также фонд обеспечивает предоставление:

реабилитации в лучших профильных учреждениях здравоохранения;

помощи с медикаментами и средствами реабилитации;

медицинского обследования;

психологической и логопедической помощи;

онлайн-занятий по учебной программе;

гуманитарной помощи;

юридической помощи.

Другие детали и как получить помощь для детей

Также организация в рамках проекта поддержки детей, получивших ранения из-за агрессии РФ обустроила два детских пространства в заведении "Охматдет":

стационарное отделение, адрес: по ул. Черновола, 28/1, Киев;

поликлиника, адрес: ул. Сретенская, 7-9, Киев.

Для того, чтобы оформить денежную помощь для семей, в которых есть дети, получившие ранения из-за войны, нужно заполнить специальную онлайн-анкету.

Детали можно уточнить по номеру телефона:

+38 (095) 790-14-16.

Ранее мы писали, что некоторые граждане имеют проблемы с получением помощи за рождение детей. Трудности ждут тех, кто выехал за границу из-за войны и родил детей в других государствах.

Также мы сообщали, что украинские женщины могут принять участие в конкурсе по программе "Создано Женщинами 2025". В ее рамках можно получить приз в размере 150 тыс. грн.