Виплати дітям — як отримати 11 тис. грн від благодійників навесні

Гроші від благодійників — де виплачують 11 тис. грн для дітей
Українські родини, де діти отримали поранення, можуть оформити грошову допомогу у розмірі 11 тис. грн. Виплати надасть благодійна організація "СОС Дитячі Містечка Україна".
Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації у Facebook.
Детальніше про програму допомоги для поранених дітей
Там зазначили, що організація докладає максимум зусиль для того, щоб поранені діти і їхні родини швидко та безболісно вийшли із кризи, соціалізувалися та відновилися.
"У межах програми "Підтримка дітей, які зазнали поранень через воєнні дії" нам вдалось допомогти майже 500 дітям", — йдеться у повідомленні.
Допомогу виплачують один раз на кожну дитину, яку було поранено, а саме: отримала ушкоджене від вибухових речовин, снарядів і озброєння під час російської агресії.
Також фонд забезпечує надання:
- реабілітації у найкращих профільних закладах охорони здоров'я;
- допомоги з медикаментами та засобами реабілітації;
- медичного обстеження;
- психологічної та логопедичної допомоги;
- онлайн-занять з навчальної програми;
- гуманітарної допомоги;
- юридичної допомоги.
Інші деталі та як отримати допомогу для дітей
Також організація у рамках проєкту підтримки дітей, які зазнали поранень через агресію РФ облаштувала два дитячі простори в закладі "Охматдит":
- стаціонарне відділення, адреса: по вул. Чорновола, 28/1, Київ;
- поліклініка, адреса: вул. Стрітенська, 7-9, Київ.
Для того, щоб оформити грошову допомогу для родин, в яких є діти, що зазнали поранень через війну, потрібно заповнити спеціальну онлайн-анкету.
Деталі можна уточнити за номером телефону:
- +38 (095) 790-14-16.
Раніше ми писали, що деякі громадяни мають проблеми з отриманням допомоги за народження дітей. Труднощі чекають тих, хто виїхав за кордон через війну та народив дітей в інших державах.
Також ми повідомляли, що українські жінки можуть взяти участь у конкурсі за програмою "Створено Жінками 2025". В її рамках можна отримати приз у розмірі 150 тис. грн.
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