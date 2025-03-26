Виплати дітям — як отримати 11 тис. грн від благодійників навесні

Малолітні діти граються з ляльками. Фото: Freepik

Українські родини, де діти отримали поранення, можуть оформити грошову допомогу у розмірі 11 тис. грн. Виплати надасть благодійна організація "СОС Дитячі Містечка Україна".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації у Facebook.

Читайте також:

Детальніше про програму допомоги для поранених дітей

Там зазначили, що організація докладає максимум зусиль для того, щоб поранені діти і їхні родини швидко та безболісно вийшли із кризи, соціалізувалися та відновилися.

"У межах програми "Підтримка дітей, які зазнали поранень через воєнні дії" нам вдалось допомогти майже 500 дітям", — йдеться у повідомленні.

Допомогу виплачують один раз на кожну дитину, яку було поранено, а саме: отримала ушкоджене від вибухових речовин, снарядів і озброєння під час російської агресії.

Також фонд забезпечує надання:

реабілітації у найкращих профільних закладах охорони здоров'я;

допомоги з медикаментами та засобами реабілітації;

медичного обстеження;

психологічної та логопедичної допомоги;

онлайн-занять з навчальної програми;

гуманітарної допомоги;

юридичної допомоги.

Інші деталі та як отримати допомогу для дітей

Також організація у рамках проєкту підтримки дітей, які зазнали поранень через агресію РФ облаштувала два дитячі простори в закладі "Охматдит":

стаціонарне відділення, адреса: по вул. Чорновола, 28/1, Київ;

поліклініка, адреса: вул. Стрітенська, 7-9, Київ.

Для того, щоб оформити грошову допомогу для родин, в яких є діти, що зазнали поранень через війну, потрібно заповнити спеціальну онлайн-анкету.

Деталі можна уточнити за номером телефону:

+38 (095) 790-14-16.

Раніше ми писали, що деякі громадяни мають проблеми з отриманням допомоги за народження дітей. Труднощі чекають тих, хто виїхав за кордон через війну та народив дітей в інших державах.

Також ми повідомляли, що українські жінки можуть взяти участь у конкурсі за програмою "Створено Жінками 2025". В її рамках можна отримати приз у розмірі 150 тис. грн.