Виплати від Агентства ООН — хто і де може долучитися до програми допомоги

Українська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В одному з прифронтових міст внутрішньо переміщеним особам (ВПО) доступна програма грошової допомоги від Агентства ООН у справах біженців в Україні. Виплати розраховані на тримісячний термін підтримки.

Про це йдеться у повідомленні представників Агентства ООН.

Реклама

Читайте також:

Хто і де може долучитися до програми допомоги

За інформацією організаторів, фіндопомога доступна в м. Кролевець Сумської області для місцевих жителів, які були вимушені виїздити в інші регіони чи за кордон через агресію РФ, та переселенців з інших областей. Основною умовою у відборі є наявність одного з критеріїв вразливості.

Також важливою вимогою є термін переміщення для переселенців. Він не повинен перевищувати останні шість місяців в межах країни. Те ж саме стосується тих громадян, які повернулися з-за кордону на своє постійне місце проживання.

Ще однією умовою є відсутність аналогічної підтримки за останні пів року.

Щодо розміру фіндопомоги, то він цьогоріч не змінився. Громадяни можуть отримати по 3,6 тис. грн на місяць протягом трьох місяців. Тобто кожному члену родини нададуть по 10,8 тис. грн.

Як отримати фінансову підтримку

Громадяни з м. Кролевець (Кролевецька ТГ) зможуть подати заявки на допомогу від Aгентства ООН у справах біженців мобільним бригадам офіційного партнера організації — благодійному фонду "Право на захист". Для цього необхідно попередньо записатися на вівторок, 23 вересня, за номером телефону: 063 182 68 38.

Після цього заявників запросять за адресою: пл.Миру, 2 (центр культури). Години роботи: 12:00-15:00. Мають бути присутні всі члени родини з такими документами:

паспорти, податкові номери для всіх учасників;

свідоцтва про народження дітей;

довідка ВПО;

номер банківської карти;

довідки з підтвердженням наявності категорії вразливості;

номер телефону.

Раніше ми писали, що жінкам в Україні нададуть гроші на бізнес до 3 тис. доларів. Подавати заявки на виплати можна до кінця вересня.

Також ми розповідали про реалізацію грантової програми у вересні цього року. Зокрема, громадянам можуть виплатити допомогу до 32 тис. грн.