Выплаты от Агентства ООН по делам беженцев — кто может подавать заявки

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

Агентство ООН по делам беженцев принимает заявки на предварительную регистрацию на денежную помощь на 28 октября 2025 года от уязвимых групп украинцев в одной из громад, страдающей от обстрелов РФ. В частности, выплаты будут доступны некоторым неполным семьям и пенсионерам.

Об этом информирует пресс-служба представителей организации.

Кто может присоединиться к программе помощи

Речь идет о возможности для жителей Недригайловской громады Сумской области подать заявки на участие в программе поддержки от Агентство ООН по делам беженцев. Она распространяется:

На внутренних переселенцев (в течение последних полгода с даты перемещения из-за российской агрессии). На граждан, которые вернулись на свои места постоянного проживания после выезда в другую страну из-за военных действий, начиная с 24 февраля 2022 года.

Среди требований в праве на помощь:

отсутствие выплат от международных фондов за последние три месяца;

отсутствие денежной помощи от УВКБ ООН;

доход домохозяйства не превышает 5,4 тыс. грн на одного человека в семье.

Кроме того, необходимо иметь одну из уязвимостей:

неполная семья с детьми или лицами пожилого возраста;

семью возглавляют одинокие граждане;

пожилые граждане с несовершеннолетними детьми;

семьи с лицами, имеющими инвалидность/хронические заболевания.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Граждане, желающие принять участие в программе, должны позвонить по телефону пункта сбора, чтобы предварительно зарегистрироваться.

"Открыта запись в очередь для приема в с. Недригайлов на 28 октября 2025 (вторник), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Уточнить свой номер в очереди можно также по этому номеру телефона. Он работает по графику офиса: пн-пт — 9:00-16:00

