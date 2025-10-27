Виплати від Aгентства ООН у справах біженців — хто може подавати заявки

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

Aгентство ООН у справах біженців приймає заявки на попередню реєстрацію на грошову допомогу на 28 жовтня 2025 року від вразливих груп українців в одній з громад, що потерпає від обстрілів РФ. Зокрема, виплати будуть доступні деяким неповним родинам та пенсіонерам.

Про це інформує пресслужба представників організації.

Хто може долучитися до програми допомоги

Йдеться про можливість для жителів Недригайлівської громади Сумської області подати заявки на участь у програмі підтримки від Aгентство ООН у справах біженців. Вона поширюється:

На внутрішніх переселенців (протягом останніх пів року з дати переміщення через російську агресію). На громадян, які повернулись на свої місця постійного проживання після виїзду в іншу країну через воєнні дії, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Серед вимог у праві на допомогу:

відсутність виплат від міжнародних фондів за останні три місяці;

відсутність грошової допомоги від УВКБ ООН;

дохід домогосподарства не перевищує 5,4 тис. грн на одну особу в родині.

Окрім того, необхідно мати одну з вразливостей:

неповна родина з дітьми чи особами похилого віку;

родину очолюють самотні громадяни;

громадяни похилого віку неповнолітніми дітьми;

родини з особами, які мають інвалідність/хронічні захворювання.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Громадяни, які бажають взяти участь у програмі, мають зателефонувати за номером пункту збору, щоб попередньо зареєструватися.

"Відкрито запис в чергу для прийому у с. Недригайлів на 28 жовтня 2025 (вівторок), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Уточнити свій номер в черзі можна також за цим номером телефоном. Він працює за графіком офісу: пн-пт — 9:00-16:00

