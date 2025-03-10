Выплаты от Агентства ООН по делам беженцев — кто и где получит деньги в марте

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Сумской области смогут получить денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Заявки смогут подать жители одной из громад.

Об этом сообщает пресс-центр представителей УВКБ ООН в Telegram-канале.

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Условия программы от Агентства ООН по делам беженцев

Помощь Агентства ООН по делам беженцев получат жители Кролевецкой громады. По правилам, УВКБ ООН предоставляет выплаты для уязвимых категорий граждан, пострадавших из-за агрессии РФ. А именно:

тем, кому пришлось покидать свои дома в течение последних шести месяцев;

тем, кто после выезда вернулся домой из других областей или из-за границы после выезда от 24.02.2022 года.

Необходимо также иметь один из критериев уязвимости, что позволит подать заявку на финансовую помощь:

в семье есть несовершеннолетние дети и пожилые люди, а из родителей — только мать или отец;

в семье воспитывают одного ребенка/несколько детей, которым нет 18 лет, пожилые люди;

в семье есть люди с тяжелыми болезнями или лица с инвалидностью.

При этом финансовое состояние претендентов должно быть низким: доход на одного человека в семье не может превышать 5,4 тыс. грн.

Куда гражданам обращаться за финпомощью

В случае назначения помощи — каждому члену семьи выплатят по 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев).

Записаться на выплаты смогут жители Кролевецкой громады по телефону.

"Открыта запись в очередь для приема в с. Алтыновка на 11 марта 2025 (вторник), регистрация происходит по номеру телефона", — говорится в сообщении.

Подать заявку и уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38 (в будни: 9:00 — 16:00).

Напомним, что в одной из областей благотворители реализуют проект финансовой помощи в размере 14 тыс. грн. Выплаты на срок в три месяца можно получить по проекту "Remarket".

Также мы рассказывали, что некоторые граждане смогут оформить финпомощь от фонда "Каритас Кривой Рог". Выплаты будут доступны для наиболее уязвимых категорий граждан.