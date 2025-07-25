Выплаты от Агентства ООН — где открыли регистрацию в конце июля

Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В июле 2025 года часть украинцев может зарегистрироваться на выплату многоцелевой денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев. Речь идет о трехмесячной поддержке в размере 3,6 тыс. грн на каждого заявителя.

Об этом говорится в сообщении представителей Агентства ООН в Telegram.

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Рассчитывать на выплаты от Агентства ООН по делам беженцев могут уязвимые категории жителей г. Ромны Сумского региона. Открыта регистрация:

для переселенцев, которые переехали не более, чем шесть месяцев назад;

для беженцев, которые вернулись в Украину из-за рубежа.

Важное условие — претенденты не получали аналогичную помощь от других международных или украинских организаций за последние три месяца. Однако исключения предусмотрены для таких категорий лиц:

в семье есть только отец или мать, которые воспитывают несовершеннолетних детей или заботятся о лицах пожилого возраста;

семью возглавляет лицо пожилого возраста, которое занимается воспитанием детей до 18 лет;

в семье есть тяжелобольные лица или люди с группой инвалидности.

Как оформить финпомощь в Ромнах

По информации организаторов, заявки будут принимать от жителей Роменской громады представители благотворительного фонда "Право на защиту". Все желающие смогут попасть на прием в пункт сбора данных исключительно по предварительной записи.

"Вниманию жителей Роменской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Ромны на 28 июля 2025 (понедельник), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

От граждан будут требовать предоставления таких документов на каждого человека в семье (при наличии):

документа, удостоверяющего личность;

идентификационного кода;

свидетельства о рождении детей;

номера банковской карты;

документов, где подтверждается категория уязвимости;

номера телефона заявителя.

Размер помощи составляет 3,6 тыс. грн на одного человека. Продлится финансирование три месяца, то есть общая сумма на каждого члена домохозяйства будет составлять 10,8 тыс. грн.

Ранее мы писали, что в августе этого года некоторые украинцы получат финансовую помощь ко Дню Независимости. Известно, кто имеет право на сумму от 450 грн до 3,1 тыс. грн.

Также мы рассказывали о том, что действует программа Эстонского совета по делам беженцев. В рамках программы максимально можно получить до 42 тыс. грн на хозяйственную деятельность.