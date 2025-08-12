Выплаты от Агентства ООН по делам беженцев — где доступны в августе

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2025 года граждане в одном из городов могут подавать заявки на участие в программе финансовой помощи от Агентства ООН по делам беженцев. Из-за ограниченного финансирования регистрация доступна только для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Где доступны выплаты от Агентства ООН по делам беженцев

Согласно правилам программы от Агентства ООН по делам беженцев, предусмотрена денежная помощь для внутренних переселенцев и граждан, которые были вынуждены выезжать за границу, спасаясь от войны.

Из-за ограниченных финансовых ресурсов открытие регистрации происходит не на постоянной основе, а с некоторой периодичностью, и только для граждан из уязвимых категорий.

В частности, записаться на выплаты на 13 августа смогут жители города Ахтырка Сумской области, регулярно страдающего от обстрелов.

По программе, домохозяйства, которые обратятся за помощью, получат выплаты по 10,8 тыс. грн на каждого человека (по 3,6 тыс. грн за три месяца).

Регистрация открыта:

для внутренних переселенцев с перемещением не более шести месяцев, которым не предоставлялась аналогичная помощь за предыдущие три месяца;

для беженцев, которые после вынужденного выезда из страны вернулись домой, и также не получали поддержки от благотворителей за прошедшие три месяца.

Среди имеющихся уязвимостей:

факт неполной семьи, где есть только отец или мать, которые воспитывают малолетних детей или ухаживают за пожилыми людьми;

домохозяйство состоит только из лиц пожилого возраста от 55 лет;

в семье есть только люди старшего возраста (более 55 лет), которые воспитывают несовершеннолетних детей;

семья имеет людей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, которые нуждаются в регулярном уходе;

доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн.

Как зарегистрироваться на выплаты на Сумщине

Граждане, которые подпадают под описанные условия, могут подать заявки на выплаты от Агентства ООН по делам беженцев в Ахтырке Сумской области для записи на 13 августа по телефону: 063 182 68 38. График работы: с 09:30 до 16:00.

Также могут пройти опрос для самопроверки, подпадают ли под условия и критерии программы помощи. Благодаря такому инструменту можно сразу определить, есть ли право на выплаты.

