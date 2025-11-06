Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги от Агентства ООН — где пенсионерам платят по 3,6 тыс. грн

Деньги от Агентства ООН — где пенсионерам платят по 3,6 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 11:05
обновлено: 11:06
Выплаты от Агентства ООН для пенсионеров — где доступна помощь в 3,6 тыс. грн осенью
Прохожие на украинских улицах. Фото: Новини.LIVE

Агентство ООН по делам беженцев открыло регистрацию на денежную помощь по программе многоцелевой программы поддержки в одном из украинских прифронтовых городов. Воспользоваться возможностью подать заявки могут граждане пожилого возраста, люди с инвалидностью и малообеспеченные семьи.

Об этом информирует пресс-служба организации в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Где и для кого предусмотрена помощь от Агентства ООН

В ноябре 2025 года оформить финпомощь могут некоторые жители Сумской области. Агентство ООН предоставит средства тем, кто был вынужден перемещаться по стране из-за российской агрессии. Каждому члену семьи предусмотрено предоставление 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев.

В частности, заявки на помощь на 7 ноября 2025 года будут принимать от жителей г. Тростянец, если являются:

  1. Переселенцами, которые или переехали в этот город из опасных регионов, или вернулись на предыдущий адрес проживания не более чем полгода назад.
  2. Беженцами, которые вынужденно выехали за границу, а сейчас вернулись домой.

Средства предоставят при условии, что не получали аналогичную поддержку от украинских/международных фондов в предыдущие три месяца.

Также необходимо иметь следующие жизненные обстоятельства:

  • мать/отец самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей, или в семье есть пожилые люди (от 55 лет);
  • лица пожилого возраста, которые сами возглавляют домохозяйство;
  • люди от 55 лет, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет;
  • граждане с тяжелыми болезнями/инвалидностью.

Также необходимо быть малообеспеченной семьей, когда ежемесячный доход на одного человека не превышает 5,4 тыс. грн.

Как зарегистрироваться на финансовую помощь

Подать заявку на помощь от Агентства ООН можно будет в г. Тростянец (Тростянецкая ТГ) в пятницу, 7 ноября 2025 года, записавшись заранее. Предварительная запись доступна по номеру телефона пункта сбора данных.

"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38", — сообщают организаторы.

Ранее мы писали, что украинкам предоставят гранты в 1 тыс. долларов. Выплаты предусмотрены на покрытие расходов на зарубежные путешествия для участия в различных мероприятиях.

Также мы рассказывали о грантовой программе, предусматривающей выплату 950 долларов. Помощь оказывают домохозяйствам, пострадавшим от агрессии РФ.

выплаты деньги пенсионеры ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации