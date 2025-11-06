Выплаты от Агентства ООН для пенсионеров — где доступна помощь в 3,6 тыс. грн осенью

Прохожие на украинских улицах. Фото: Новини.LIVE

Агентство ООН по делам беженцев открыло регистрацию на денежную помощь по программе многоцелевой программы поддержки в одном из украинских прифронтовых городов. Воспользоваться возможностью подать заявки могут граждане пожилого возраста, люди с инвалидностью и малообеспеченные семьи.

Об этом информирует пресс-служба организации в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Где и для кого предусмотрена помощь от Агентства ООН

В ноябре 2025 года оформить финпомощь могут некоторые жители Сумской области. Агентство ООН предоставит средства тем, кто был вынужден перемещаться по стране из-за российской агрессии. Каждому члену семьи предусмотрено предоставление 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев.

В частности, заявки на помощь на 7 ноября 2025 года будут принимать от жителей г. Тростянец, если являются:

Переселенцами, которые или переехали в этот город из опасных регионов, или вернулись на предыдущий адрес проживания не более чем полгода назад. Беженцами, которые вынужденно выехали за границу, а сейчас вернулись домой.

Средства предоставят при условии, что не получали аналогичную поддержку от украинских/международных фондов в предыдущие три месяца.

Также необходимо иметь следующие жизненные обстоятельства:

мать/отец самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей, или в семье есть пожилые люди (от 55 лет);

лица пожилого возраста, которые сами возглавляют домохозяйство;

люди от 55 лет, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет;

граждане с тяжелыми болезнями/инвалидностью.

Также необходимо быть малообеспеченной семьей, когда ежемесячный доход на одного человека не превышает 5,4 тыс. грн.

Как зарегистрироваться на финансовую помощь

Подать заявку на помощь от Агентства ООН можно будет в г. Тростянец (Тростянецкая ТГ) в пятницу, 7 ноября 2025 года, записавшись заранее. Предварительная запись доступна по номеру телефона пункта сбора данных.

"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38", — сообщают организаторы.

Ранее мы писали, что украинкам предоставят гранты в 1 тыс. долларов. Выплаты предусмотрены на покрытие расходов на зарубежные путешествия для участия в различных мероприятиях.

Также мы рассказывали о грантовой программе, предусматривающей выплату 950 долларов. Помощь оказывают домохозяйствам, пострадавшим от агрессии РФ.