Виплати від Агенції ООН для пенсіонерів — де доступна допомога у 3,6 тис. грн восени

Перехожі на українських вулицях. Фото: Новини.LIVE

Агенція ООН у справах біженців відкрила реєстрацію на грошову допомогу за програмою багатоцільової програми підтримки в одному з українських прифронтових міст. Скористатися можливістю подати заявки можуть громадяни похилого віку, люди з інвалідністю та малозабезпечені родини.

Про це інформує пресслужба організації у Telegram.

Де і для кого передбачена допомога від Агенції ООН

У листопаді 2025 року оформити фіндопомогу можуть деякі жителі Сумської області. Агенція ООН надасть кошти тим, хто був змушений переміщатись по країні через російську агресію. Кожному члену родини передбачене надання 3,6 тис. грн протягом трьох місяців.

Зокрема, заявки на допомогу на 7 листопада 2025 року прийматимуть від жителів м. Тростянець, якщо є:

Переселенцями, які або переїхали в це місто з небезпечних регіонів, або повернулись на попередню адресу проживання не більш ніж пів року тому. Біженцями, які вимушено виїхали за кордон, а нині повернулись додому.

Кошти нададуть за умови, що не отримували аналогічну підтримку від українських/міжнародних фондів у попередні три місяці.

Також необхідно мати такі життєві обставини:

мати/батько самостійно виховують неповнолітніх дітей, або в родині є люди похилого віку (від 55 років);

особи похилого віку, які самі очолюють домогосподарство;

люди від 55 років, які самостійно виховують дітей до 18 років;

громадяни з тяжкими хворобами/інвалідністю.

Також необхідно бути малозабезпеченою родиною, коли щомісячний дохід на одну особу не перевищує 5,4 тис. грн.

Як зареєструватися на фінансову допомогу

Подати заявку на допомогу від Агенції ООН можна буде в м. Тростянець (Тростянецька ТГ) у п'ятницю, 7 листопада 2025 року, записавшись заздалегідь. Попередній запис доступний за номером телефону пункту збору даних.

"Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38", — повідомляють організатори.

